Marinha divulga avisos de nevoeiro e de ventos no litoral

A Marinha do Brasil divulgou novo aviso sobre as condições do tempo para o litoral entre hoje e domingo. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, nesta sexta-feira (11), a elevada umidade relativa do ar associada a ventos calmos e ao resfriamento noturno poderão ocasionar nevoeiros esparsos na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, entre Florianópolis (SC) e Santos (SP).

A partir de madrugada de sábado (12) e até a manhã de domingo (13), a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea dos estados de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre Chuí (RS) e São Francisco do Sul (SC), com ventos de direção Sudoeste a Sudeste e intensidade de até 60 km/h (33 nós).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo.