Marinha alerta para ventos de 60 km/h a partir deste domingo

O Serviço Meteorológico Marinho divulgou alerta de mau tempo para o litoral do Paraná e de Santa Catarina.

Estão previstos ventos de direção sul a sudeste e intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre a tarde deste domingo (9) e a manhã da segunda-feira (10).

O alerta do órgão da Marinha do Brasil vale para a faixa litorânea entre Laguna (SC) e Paranaguá.

Do Chuí à Laguna

Em outro aviso de mau tempo, o Serviço Meteorológico Marinho alertou para as mesmas condições de vento na faixa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre Chuí (RS) e Laguna, da tarde de sábado (8) até a noite deste domingo.

Neste caso, os ventos têm direção ventos de direção sudoeste a sul.