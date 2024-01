Ilha do Mel recebe a nova Carteira de Identidade Nacional

Fotos: PCPR

A Polícia Civil do Paraná entregou 260 das primeiras unidades da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), na sexta-feira (29), durante o Verão Maior Paraná, na Ilha do Mel, no Litoral do Estado.

Os documentos foram confeccionados nos dias 4 e 5 de dezembro, em uma edição do programa PCPR na Comunidade realizada na Ilha. O evento marcou o início da confecção da CIN em todo o Paraná.

O superintendente geral de Relações Institucionais do Paraná, Renato Adur, conta que a ação desenvolvida foi muito importante para a comunidade da Vila das Encantadas, na Ilha do Mel. “Foram 266 inscritos que fizeram a identidade e que ficaram muito satisfeitos. A comunidade ficou muito feliz, muito satisfeita pela ação do governo do Estado, vindo até a comunidade, prestando esse serviço extraordinário e também depois retornando já com as carteiras prontas sem custo nenhum para a comunidade e num clima de muita harmonia, de muita paz”, afirma.

“Há algumas semanas nós estivemos na Ilha do Mel fazendo a confecção da Carteira de Identidade Nacional para a população e agora voltamos para fazer a entrega desses documentos para os cidadãos. Assim conseguimos concluir com efetividade essa ação trazendo mais cidadania para cada morador e moradora da Ilha do Mel”, afirma o coordenador do PCPR na Comunidade, João Mario Goes.

CIN – O novo modelo de carteira de identidade segue um padrão único, que acaba com a possibilidade de multiplicidade na identificação. A mudança visa substituir os registros gerais, que anteriormente podiam ser emitidos por uma pessoa em cada um dos estados do Brasil, cada um com numeração diferente.

A principal mudança da carteira é o número unificado, utilizando o numeral de Cadastro de Pessoa Física (CPF). A iniciativa traz mais segurança à população, tendo em vista que reduz a possibilidade de fraudes.

A CIN possui versões impressa e digital, que pode ser acessada pelo aplicativo gov.br. O novo modelo possui validade de 10 anos.