Trabalho de limpeza de praias da Sanepar recebe prêmio de reconhecimento nacional

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O trabalho de limpeza de praias do Litoral do Paraná realizada pela Sanepar foi um dos vencedores da 30ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia. A premiação acontece anualmente, desde 1993, e consagra organizações que atuam em projetos de relevância ambiental em diversos segmentos.

A premiação conta com o reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e é considerada uma das mais importantes e longevas do Brasil.

Desde 2012, a Sanepar anualmente contrata profissionais para realizar a limpeza das praias no período de verão. Atuando diretamente no horário em que os veranistas estão nas areias, o trabalho é realizado por meio de recolhimento manual e com veículo de apoio composto por quadriciclo e carretinha.

Na temporada 2023/2024, segundo informações do site do Verão Maior, foram 143 empregos diretos para limpeza de 48 km de orla, além de ações pontuais nos municípios de Morretes e Guaraqueçaba.

Confira alguns vencedores:

Categoria / Organização vencedora / Projeto

Resíduos sólidos (setor saneamento) – Sanepar

Projeto: Chuá – Limpeza de Praias

Agropecuária – Epagri

Projetos: Revitalizando a Terra: Agricultura Regenerativa em Ação – Terraceamento no Oeste de Santa Catarina: Protegendo o Solo e Armazenando Água

Conservação da vida silvestre – Prefeitura de Itapoá

Projeto: Área de Proteção Ambiental dos Guaiamuns

Conservação de recursos naturais (setor público) – Sedest/PR

Projeto: Poliniza Paraná

Educação ambiental (ONG) – Zonaleste Motoclube

Projeto: Plantio Arbóreo dos Motociclistas

Educação ambiental (ONG) – ACATMAR

Projeto: Limpeza dos Mares

Educação ambiental (setor privado) – Sicoob

Projeto: Programa Amigos da Mata, do Agro e da Biodiversidade

Educação ambiental (setor ensino) – Escola Pedro II (Blumenau)

Projeto: A Energia Elétrica no Bairro Progresso em Blumenau: Reflexões da Realidade e Como Tornar o Bairro Mais Sustentável