Homens à deriva em moto aquática se guiam por lanterna na Praia do Farol

Foto: GCM

Dois homens, tio e sobrinho, que estavam à deriva em uma moto aquática, acabaram sendo salvos por uma lanterna de um guarda municipal na Praia do Farol, na Ilha do Mel.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (30). Guardas municipais de Paranaguá realizavam patrulhamento por terra pela Praia do Farol e ouviram pedidos de socorro vindos do mar. Um dos guardas direcionou lanterna para o local, o que serviu para os dois saberem para onde se dirigir.

Os dois homens, de 41 e 26 anos, contaram que residem em Curitiba e São Paulo e que ia da Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, para o balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, quando a moto aquática bateu em uma pedra. Eles não sofreram nenhum ferimento, mas ficaram desorientados e se perderam no mar.

Os dois homens foram levados até a administração da Ilha do Mel para fazer contato com os familiares, que vieram de Pontal do Sul para buscá-los.