Ação Natal Solidário no Porto de Paranaguá reúne empresas, colaboradores e comunidade

Campanha segue até o dia 18 de dezembro, e a meta é receber 2,2 mil doações de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade

A mesa de reuniões da Diretoria de Operações ficou repleta de bonecas, bolas, carrinhos e jogos arrecadados pelo time para a campanha Natal Solidário 2025 da Portos do Paraná. Os colaboradores do time operacional e representantes do setor portuário arrecadaram cerca de 900 brinquedos durante uma confraternização na manhã desta terça-feira (9).

“É um momento de lembrarmos que não estamos sozinhos, que não pensamos somente na operação de um navio. É um momento em que toda a comunidade portuária se une em prol das crianças parnanguaras”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“O que nós tivemos aqui hoje é um resultado incrível da contribuição da nossa comunidade portuária para com as crianças do nosso município”, enfatizou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

Ao todo, 150 empresas contribuíram de alguma forma. O destaque ficou com a Harbor Operações Portuárias, que reuniu 250 brinquedos. “Entendemos esta campanha da Portos do Paraná como uma ação muito importante para a comunidade. Por isso, fazemos questão de participar e de convidar outras empresas parceiras, como a Terin e a Fertipar, para nos acompanhar”, afirmou o encarregado administrativo financeiro da Harbor, Celso Roberto Xavier.

“Sempre procuramos participar das ações filantrópicas da Portos do Paraná, como é o caso da Corrida do Porto e do Natal Solidário, com o objetivo de trazer um ambiente social um pouquinho melhor para todos”, afirmou o gerente da unidade de Paranaguá da Rochamar Agência Marítima, Cristiano Dias do Nascimento.

A iniciativa Natal Solidário 2025 segue até o dia 18 de dezembro, com pontos de entrega no Palácio Dom Pedro e no Palácio Taguaré. Os brinquedos serão entregues às crianças no dia 21 de dezembro, no Eco Teatro Very Good.

“Estas doações vão fazer o Natal das crianças parnanguaras mais feliz, com mais esperança e solidariedade. A meta deste ano é arrecadar 2,2 mil brinquedos”, enfatizou a coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira, Mônica Denardi.

A mágica da solidariedade para toda a cidade

A magia da solidariedade deve contagiar toda a cidade. Até o dia 11 de dezembro, das 18h às 20h30, o Papai Noel estará no Palácio Taguaré recebendo contribuições dos moradores locais. As famílias poderão entregar suas doações, tirar fotos, colocar as cartinhas na caixa de correios do Papai Noel e viver momentos especiais em um espaço preparado com carinho para receber toda a comunidade.

Nesta edição, os primeiros beneficiados serão as crianças atendidas pelo Grupo Very Good e pelo Centro Cultural 5C. Outras entidades estão sendo avaliadas para também receberem os presentes.

Como participar do Natal Solidário da Portos do Paraná

Arrecadação de brinquedos

Data: até 18 de dezembro

Horário: 8h30 às 18h

Locais: Palácio Taguaré e Palácio Dom Pedro

Encontros com o Papai Noel

Datas: 9, 10 e 11 de dezembro

Horário: 18h às 20h30

Acesso: gratuito

Local: Palácio Taguaré