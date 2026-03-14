Paranaguá tem boxe e MMA na programação dos Jogos da Aventura e Natureza

FMS Fight Night 10 leva combates de MMA e boxe à cidade do Litoral paranaense dentro programação oficial dos Jogos de Aventura e Natureza, programa do Governo do Estado

Fotos: SEES

Paranaguá será palco de uma grande noite dedicada aos esportes de combate no próximo domingo, dia 15 de março, a partir das 18h, com a realização do FMS Fight Night 10. O evento reúne atletas de destaque do MMA e do boxe em combates no Ginásio Albertina Salmon, com transmissão nacional pelo Canal Combate.

Chegando à sua décima edição, o FMS Fight Night consolida-se como um dos principais eventos de lutas do país e reforça o Paraná como destino para grandes competições esportivas. A iniciativa integra a programação oficial dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), programa do Governo do Estado voltado à promoção do esporte, do turismo esportivo e da movimentação econômica em diversas regiões do Paraná.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte, Tiago Campos, a realização do evento reforça o papel dos JANs na atração de grandes competições para o litoral paranaense. “Será uma grande noite das artes marciais que certamente vai movimentar a região, com transmissão em nível nacional e mais uma vez elevando o nome do Paraná no cenário esportivo do País”, afirmou.

Além do espetáculo esportivo, o evento também terá caráter solidário. A entrada será realizada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais na região.

A realização do FMS Fight Night 10 conta com parceria da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná, apoio da Prefeitura de Paranaguá, incentivo da Lei de Incentivo ao Esporte do Paraná – Proesporte e patrocínio da Copel.

Boxe

Fernando Black vs Júlio Cavalheiro

Luis Rotta vs Ezio Lucas

João Victor vs Lucas Yeshua

Yasmin “Predadora” vs Natália “Samurai”

Pedro Lira vs Jean Felipe

MMA

Pedro Doreto vs Alisson “Darkside”

Bruno Oliveira vs Luis Santos

Gustavo Jones vs Guilherme Nogueira

Abril Lizardo vs Khetlin Heidt

Serviço:

FMS Fight Night 10

Data: 15 de março de 2026

Horário: a partir das 18h

Local: Ginásio Albertina Salmon – R. Cel. Antônio Bittencourt – Ponta do Caju – Paranaguá

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Transmissão: Canal Combate