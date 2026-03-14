Paranaguá tem boxe e MMA na programação dos Jogos da Aventura e Natureza
FMS Fight Night 10 leva combates de MMA e boxe à cidade do Litoral paranaense dentro programação oficial dos Jogos de Aventura e Natureza, programa do Governo do Estado
Paranaguá será palco de uma grande noite dedicada aos esportes de combate no próximo domingo, dia 15 de março, a partir das 18h, com a realização do FMS Fight Night 10. O evento reúne atletas de destaque do MMA e do boxe em combates no Ginásio Albertina Salmon, com transmissão nacional pelo Canal Combate.
Chegando à sua décima edição, o FMS Fight Night consolida-se como um dos principais eventos de lutas do país e reforça o Paraná como destino para grandes competições esportivas. A iniciativa integra a programação oficial dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), programa do Governo do Estado voltado à promoção do esporte, do turismo esportivo e da movimentação econômica em diversas regiões do Paraná.
Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte, Tiago Campos, a realização do evento reforça o papel dos JANs na atração de grandes competições para o litoral paranaense. “Será uma grande noite das artes marciais que certamente vai movimentar a região, com transmissão em nível nacional e mais uma vez elevando o nome do Paraná no cenário esportivo do País”, afirmou.
Além do espetáculo esportivo, o evento também terá caráter solidário. A entrada será realizada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais na região.
A realização do FMS Fight Night 10 conta com parceria da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná, apoio da Prefeitura de Paranaguá, incentivo da Lei de Incentivo ao Esporte do Paraná – Proesporte e patrocínio da Copel.
Boxe
Fernando Black vs Júlio Cavalheiro
Luis Rotta vs Ezio Lucas
João Victor vs Lucas Yeshua
Yasmin “Predadora” vs Natália “Samurai”
Pedro Lira vs Jean Felipe
MMA
Pedro Doreto vs Alisson “Darkside”
Bruno Oliveira vs Luis Santos
Gustavo Jones vs Guilherme Nogueira
Abril Lizardo vs Khetlin Heidt
Serviço:
FMS Fight Night 10
Data: 15 de março de 2026
Horário: a partir das 18h
Local: Ginásio Albertina Salmon – R. Cel. Antônio Bittencourt – Ponta do Caju – Paranaguá
Entrada: 1 kg de alimento não perecível
Transmissão: Canal Combate