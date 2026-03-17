Muralha Digital amplia monitoramento e agiliza ações policiais em Paranaguá

São 659 câmeras do sistema Inteligente de Monitoramento que ajudam a inibir a criminalidade no município. Guarda Civil Municipal já atendeu 1009 ocorrências neste ano

Fotos: Moysés Zanardo

A implantação da Muralha Digital, que iniciou em 2025 em Paranaguá, marca uma nova fase no sistema de segurança pública da cidade. O novo sistema conta com 659 câmeras de alta tecnologia distribuídas estrategicamente pela cidade. Os equipamentos possuem recursos como reconhecimento facial e inteligência artificial integrada, capazes de identificar padrões de comportamento, reconhecer suspeitos e transformar informações em ações operacionais mais rápidas, através da Guarda Civil Municipal (GCM).

Além do avanço tecnológico, o projeto também representa uma mudança na gestão dos recursos públicos. O modelo anterior operava com 100 câmeras, das quais 97 estavam em funcionamento, ao custo anual de R$ 3,75 milhões, o equivalente a cerca de R$ 37,5 mil por câmera por ano. Já a nova estrutura amplia a cobertura para 659 equipamentos com investimento anual de R$ 4,64 milhões, reduzindo o custo proporcional para aproximadamente R$ 7,04 mil por câmera ao ano.

Mais de mil ocorrências atendidas pela Guarda Municipal em Paranaguá em 2026

O trabalho da Muralha Digital se soma às ações efetivas da Guarda Civil Municipal (GCM), que já atendeu 1009 ocorrências em 2026. Em janeiro foram 412 ocorrências e 398 em fevereiro; e em março 199 ocorrências.

Pedidos de imagens

“A Muralha Digital representa um salto tecnológico muito importante para a segurança pública de Paranaguá. Estamos ampliando significativamente a capacidade de monitoramento da cidade, com câmeras modernas, reconhecimento facial e inteligência artificial, que permitem acompanhar situações em tempo real e agir com muito mais rapidez”, destaca o secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega. Ele enfatiza ainda, que o monitoramento ocorre 24 horas por dia e a população aprovou o novo modelo, mostrando envolvimento da comunidade com o sistema. “Muitas pessoas, inclusive estão fazendo pedidos de registro de acidentes através de protocolo. As imagens acabam auxiliando em diversas situações”, destaca.

Em 2025, a Guarda Civil Municipal recebeu 28 pedidos de imagens registradas pela Muralha Digital sobre sinistros envolvendo munícipes.

Ocorrências registradas pela Muralha Digital

Desde o início da implantação, o sistema tem auxiliado a Guarda Civil Municipal em diversas ocorrências registradas na cidade.

De acordo com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, a implantação da Muralha Digital veio para otimizar o serviço da Guarda Municipal e contribuir com a redução da criminalidade.

“As ocorrências registradas até agora demonstram que a tecnologia, aliada ao trabalho das nossas equipes da Guarda Civil Municipal, é uma ferramenta fundamental para proteger a população e os espaços públicos da cidade”, declara o prefeito.

Entre as ocorrências, algumas chamam a atenção. Confira:

No dia 31 de janeiro de 2026, por volta das 10h30, a GCM foi acionada pelo Centro de Operações e Inteligência (COI) após imagens registrarem um veículo Honda Civic prata atropelando um cão na Vila Bela, na Ilha dos Valadares, e deixando o local sem prestar socorro. Com o auxílio das câmeras da Muralha Digital, o veículo foi localizado horas depois e o condutor, de 57 anos, abordado pela equipe. Ele foi encaminhado à Delegacia Cidadã para os procedimentos legais.

Furto em estabelecimento comercial

Outro caso aconteceu na madrugada de 28 de fevereiro, quando as câmeras registraram um furto qualificado em um estabelecimento comercial na região central, na esquina das Ruas Presciliano Correia e Faria Sobrinho. Um homem de 38 anos quebrou o vidro da loja e furtou uma caixa de som. A ação foi acompanhada em tempo real pelo sistema, permitindo o direcionamento das equipes da GCM. O suspeito foi localizado nas proximidades da Praça do Guincho, com ferimentos nas mãos causados pela quebra do vidro. Após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e tentativa de resistência, ele foi encaminhado à delegacia. O objeto furtado foi recuperado na Praça Rosa Andrade.

Furto na Rodoviária

Em 4 de fevereiro, outro furto foi registrado na Rodoviária Paranaguá. A vítima relatou que teve sua bolsa com ferramentas de marcenaria levada enquanto comprava uma passagem. As imagens do sistema de monitoramento identificaram o suspeito pegando a bolsa ao lado da vítima e deixando o local acompanhado de uma mulher. Com base nas características registradas pelas câmeras, a GCM localizou o casal na Ilha dos Valadares. Durante a abordagem, o homem indicou onde havia deixado os objetos furtados, que foram recuperados. Ambos foram encaminhados à Delegacia Cidadã.

Substância ilícita

No dia 9 de fevereiro, o sistema também auxiliou na identificação de um homem utilizando entorpecente em via pública na Praça do Guincho, no Centro Histórico. A situação foi flagrada pelas câmeras e repassada à equipe de patrulhamento. No local, os agentes confirmaram o uso da substância ilícita e realizaram a abordagem. O suspeito assumiu a posse do entorpecente e foi encaminhado à delegacia após apresentar resistência verbal durante o procedimento.

Pichação em escola municipal

Já no dia 10 de março, a análise de imagens do sistema contribuiu para a identificação de um suspeito envolvido em pichação em uma escola municipal. Durante patrulhamento na região central, a GCM abordou um grupo em atitude suspeita. Em um estabelecimento comercial próximo ao local, os agentes localizaram sete porções de substância análoga ao crack, além de outra quantidade da droga, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. O responsável pelo local, assumiu a propriedade dos materiais e foi preso em flagrante. O comércio fica a cerca de 100 metros de um colégio estadual.

Integração entre tecnologia e trabalho da GCM

De acordo com a Guarda Civil Municipal, as ocorrências demonstram como a integração entre tecnologia e trabalho operacional tem fortalecido o combate a crimes e contribuído para a proteção do patrimônio público e da população. A expectativa é que, com a ampliação completa da Muralha Digital, o sistema se torne uma ferramenta cada vez mais estratégica para a segurança urbana em Paranaguá.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti