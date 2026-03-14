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Prefeitura de Paranaguá realiza operação contra imóveis abandonados no Centro

Redação
Ação “Imóvel Seguro” reuniu diversas secretarias municipais para vistoriar residência irregular próxima à antiga 1ª Subdivisão Policial e atender demandas de moradores da região
Fotos: Moyses Zanardo PMP

A Prefeitura de Paranaguá realizou na manhã de sexta-feira, dia 13, uma ação de fiscalização em imóveis abandonados e irregulares no município. A operação, denominada Imóvel Seguro, ocorreu em uma residência localizada na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, esquina com a Rua Vieira dos Santos, ao lado da 1.ª Subdivisão Policial.

A ação contou com a participação das secretarias municipais de Segurança, Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo, Serviços Urbanos e Assistência Social, que atuaram de forma integrada para verificar as condições do imóvel e atender às reclamações de moradores da região.

De acordo com o prefeito Adriano Ramos, a iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança e tranquilidade para a população. Segundo ele, imóveis abandonados acabam sendo utilizados de forma irregular e podem se tornar locais de prática de crimes.

“É uma ação em conjunto com várias secretarias. São imóveis abandonados que acabam sendo ocupados por pessoas em situação de rua e onde, muitas vezes, ocorrem práticas criminosas. Nesta operação foram encontrados drogas, dinheiro e balança de precisão. Nosso objetivo é ampliar essas ações por toda a cidade para oferecer mais segurança à população”, afirmou o prefeito.

Adriano Ramos também destacou que o município busca oferecer assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Para aqueles que desejarem, o município vai oferecer tratamento para dependência química e oportunidades para que possam sair dessa condição de vida”, completou.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega, explicou que a ação foi motivada por diversas denúncias de moradores sobre a situação do imóvel. Segundo ele, o local vinha sendo utilizado como ponto de consumo e possível comercialização de drogas.

“Recebemos várias reclamações dos vizinhos relatando o que acontecia naquele imóvel. A operação é uma resposta à população e faz parte de um trabalho contínuo. Já temos outros pontos da cidade mapeados que também receberão ações semelhantes”, disse o secretário.

A secretaria Municipal de Saúde também participou da operação, verificando as condições sanitárias do imóvel e do entorno. O secretário Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro destacou que locais abandonados e insalubres representam risco à saúde pública.

“Imóveis nessas condições prejudicam o ambiente social e podem expor a população a doenças. Além disso, muitas vezes atraem pessoas em situação de rua sem acesso regular ao sistema de saúde, o que pode favorecer a disseminação de doenças como a tuberculose”, explicou.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca atuou na limpeza do local. Segundo o secretário Marcio Luis Pedrero Vega, foram retirados entulhos e materiais acumulados que contribuíam para a degradação do espaço.

“O local apresentava muitos escombros e condições insalubres. Nossos agentes realizaram a retirada de materiais volumosos para estabilizar a área e evitar novas ocupações, contribuindo também para a preservação do centro histórico da cidade”, afirmou.

A ação contou ainda com a participação da equipe do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP). O assessor André Vaz explicou que o objetivo foi oferecer apoio e encaminhamento social às pessoas encontradas no local.

“O Centro POP realiza diariamente a abordagem social junto à população em situação de rua. Oferecemos encaminhamento para emissão de documentos, acesso a serviços e, quando há interesse, encaminhamento para tratamento de dependência química”, destacou.

Segundo a Prefeitura, a operação Imóvel Seguro deverá continuar em outras regiões do município como parte das ações integradas de segurança, saúde pública e assistência social.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio

Redação
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