Adetur reforça divulgação do Litoral na feira de turismo do Paraguai

Redação
Entidade destacou as belezas naturais, a diversidade de experiências e o potencial econômico do território, buscando posicionar a região como um destino completo e atrativo para o público internacional
Foto: Adetur / Divulgação

Ede 2025, o Litoral do Paraná marcou presença na FITPAR, , considerada o maior e mais importante evento do setor turístico do país vizinho. Realizada no a feira

A Adetur Litoral esteve presente na Fitpar, Feira Internacional de Turismo do Paraguai, ao lado do Viaje Paraná e de representantes dos municípios. A feira, que aconteceu, entre os dias 10 e 12. no Centro de Convenções Mariscal, em Assunção, reuniu profissionais, autoridades e representantes de diversos países da América do Sul, consolidando-se como uma vitrine para negócios e parcerias internacionais.

Durante o evento, a Adetur destacou as belezas naturais, a diversidade de experiências e o potencial econômico do território, buscando posicionar a região como um destino completo e atrativo para o público internacional. A comitiva contou com integrantes da entidade e reforçou a divulgação dos sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Entre os presentes, destacou-se o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que acompanhou as atividades da feira ao lado do presidente da Adetur Litoral, Rafael Folmann.

“A nossa ideia foi levar o destino Litoral do Paraná como uma opção completa e integrada para o público internacional, mostrando tudo o que a região tem a oferecer. Não poderíamos deixar de estar presentes promovendo nosso potencial e captando novas oportunidades. Cada vez mais recebemos turistas estrangeiros, especialmente do Paraguai, e é essencial divulgar essa diversidade de destinos e experiências que temos. O objetivo é ampliar o alcance do turismo regional além das fronteiras”, destacou Rafael Folmann, presidente da Adetur Litoral.

A Fitpar é organizada pela Associação Paraguaia de Agências de Viagem e Empresas de Turismo (Asatur) e conta com o apoio da Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai (Senatur) e da Itaipu Binacional. Na edição anterior, o evento reuniu 837 expositores de dez países, representando mais de 300 marcas e destinos turísticos, consolidando-se como uma das principais vitrines do turismo na América do Sul.

Durante os três dias de evento, a Adetur Litoral apresentou os atrativos que tornam o Litoral do Paraná um destino único, como praias, natureza preservada, gastronomia típica e patrimônio histórico, despertando o interesse de operadores e agências internacionais.

A comitiva também foi recebida pelo embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes de Carvalho, que se reuniu com os representantes do Litoral para discutir programas de incentivo ao turismo e integração regional entre os dois países.

Redação
