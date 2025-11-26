Itaipu e núcleos formalizam cartas de interesse para execução de projetos socioambientais

Evento em Foz do Iguaçu vai reunir representantes de entidades do Paraná e Mato Grosso do Sul, incluindo uma líder pescadora e artesã do Litoral do Paraná

Fabricação do presente de agradecimento e de lembrança das demandas dos pescadores e comunidades do Litoral | foto: Kátia Simões

Na tarde desta quinta-feira (27), a Itaipu Binacional realizará uma cerimônia para formalizar cartas de interesse com entidades que compõem os 21 de Núcleos de Cooperação Socioambiental no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

Entre os presentes, estará Kátia Simões de França, presidente da Associação de Pescadores do Olho D’Água, balneário de Pontal do Paraná. Ela planeja levar uma réplica de embarcação da pesca do Litoral do Paraná que ela mesma produz para entregar ao diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Junto, a líder pescadora e artesã irá levar mensagens dos pescadores artesanais caiçaras. “Em todos esses eventos em que me convidam busco levar o nosso município, nosso povo, nossa comunidade, nossa representatividade… e também, nossas demandas”, disse Kátia Simões ao Correio do Litoral.

Para chegar a essa assinatura das cartas de interesse, cada núcleo elaborou conjuntamente ao longo do último ano projetos de transformação socioambiental. Primeiro, foram realizados encontros para a construção da matriz de governabilidade que norteou a teoria da mudança que culminou nas apostas para cada território, ou seja, a prioridade para a aplicação de tempo, energia e recursos. Após essas etapas, os núcleos passaram a se concentrar na elaboração dos projetos potenciais para a obtenção de recursos.

A assinatura das cartas de interesse ocorrerá durante o encontro de encerramento das atividades dos NCS em 2025, que durante todo o ano tiveram a oportunidade de encontros de formação, oficinas, webinares, entre outras iniciativas para fortalecer as ações de desenvolvimento de projetos de caráter socioambiental nos territórios.

Deverão estar presentes representantes de todos os núcleos, de todo o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, além da diretoria da Itaipu e autoridades representando o Governo do Brasil.

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil para o meio ambiente e a transformação social e econômica. A ação, coordenada pela parceria da Itaipu Binacional, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina.

Os núcleos constituem um espaço de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.

O quê: Cerimônia de assinatura de cartas de interesse para projetos entre Itaipu Binacional e Núcleos de Cooperação Socioambiental

Quando: Quinta-feira (27/11)

Horário: 14h30

Local: Hotel Rafain Palace (Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu)