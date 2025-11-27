Catadores de recicláveis trocam experiências em visita à Itaipu

“Vivência dos Catadores” faz parte da iniciativa para expandir as ações do Programa Coleta Mais de Itaipu e parceiros

Fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Cerca de 150 catadores e catadoras de materiais recicláveis de 15 municípios do Norte do Paraná estão em Foz do Iguaçu para compartilhar experiências e aprender sobre a metodologia do Programa Coleta Mais, da Itapu Binacional em parceria com Itaipu Parquetec. O objetivo é aproveitar os 20 anos de experiência das Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) do Oeste do Paraná e disseminar as boas práticas para todas as outras.

São dois dias de atividades, incluindo visita às UVRs de Foz do Iguaçu, encontro e visita à Itaipu Binacional e às Cataratas do Iguaçu. Nesta quarta-feira (26), o grupo foi recebido no Centro de Recepção dos Visitantes (CRV) da Itaipu e fez uma visita à usina. Na terça, eles já haviam conhecido as UVRs de Foz e visitado as Cataratas do Iguaçu.

“O nosso projeto de apoio à coleta seletiva começou em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, e reflete o compromisso histórico do presidente e da Itaipu com os catadores e catadoras de materiais recicláveis”, afirmou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri. Ele reforçou que, em tempos de reflexão sobre a proteção ambiental, “são os catadores e as catadoras os verdadeiros agentes de transformação ambiental, por atuarem diretamente na reciclagem”.

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, comentou que no passado os catadores eram vistos com preconceito pela sociedade e este olhar tem mudado com o tempo. “Acho fundamental agradecer o trabalho feito por vocês, pois provoca um grande impacto na sociedade e deve ser reconhecido por isso”, completou.

As visitas de catadores fazem parte do projeto “Vivência Catadores”, dentro do convênio Expansão UVRs, e mostra as melhores práticas como modelos de gestão, fluxo operacional, tipos de equipamentos e de equipes que servem de referência para as demais unidades do Paraná e do Brasil. No total, técnicos e catadores dos 50 municípios participantes do convênio devem fazer as visitas. Outros três encontros já estão agendados.

De acordo com a analista ambiental do Itaipu Parquetec, Juliana Correia, a metodologia do Coleta Mais melhora a produtividade e o rendimento das UVRs. A renda média mensal de cada catador, por exemplo, subiu de R$ 1.275 em julho de 2024 para R$ 2.129, em setembro de 2025, podendo chegar a R$ 2.400 ao final de 2026. “Temos indicadores muito bons, por isso criamos o convênio Expansão UVR para levar essa metodologia às outras unidades”, explicou.

Troca de experiências

O trabalho conjunto das mulheres nas UVRs de Foz do Iguaçu chamou a atenção da catadora Rosimari Ferreira, de Ribeirão Claro. “Para mim está sendo muito positivo ver o que funciona aqui e pode ser levado para nossa UVR. A maneira como as mulheres se posicionam no serviço, são todas unidas. Isso me deixou mais elevada sobre o que levar para minhas colegas”, afirmou.

Josélia Silvana Rodrigues veio com uma comitiva grande da Associação de Recicladores Amigos da Natureza (Aran), de Jaguaraíva, e pôde trocar experiências. “Eles são muito bem organizados e notamos que muitas coisas que fazem aqui a gente também faz lá em nossa cidade. É importante ter essa troca de informações, porque o trabalho vai ser parecido, então tem uma metodologia que poderá ser aplicada em outros locais”, comentou.