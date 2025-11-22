Inovações para a transição energética e mobilização social marcam a participação da Itaipu na COP30

Empresa apresentou novas tecnologias como barco a hidrogênio e biosyncrude, além da participação em diversos eventos da agenda oficial da conferência. Estande próprio na Zona Verde atraiu mais de 30 mil pessoas

Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional conclui nesta sexta-feira (21), em Belém, sua mais ampla participação em edições da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COPs). A empresa, que acompanha as negociações climáticas desde a COP15, em Copenhague, atuou como parceira estratégica da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e da Secretaria Extraordinária da COP30 na organização da primeira edição dessa conferência no País.

“A participação da Itaipu nesta COP reafirma o compromisso da empresa de contribuir com inovação, iniciativas sustentáveis e ações climáticas para uma transição energética justa no Brasil e no Paraguai”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

O estande próprio da Itaipu, localizado na Zona Verde, atraiu mais de 30 mil visitantes ao longo de 11 dias do evento, levando informações sobre sustentabilidade, inovação e cultura. Cerca de mil participantes da conferência estiveram presentes em eventos e debates realizados pela binacional, em locais como os pavilhões do Brasil nas zonas Verde e Azul.

Foto: Gustavo de Souza/Itaipu Binacional

Outro destaque do estande foi o estúdio Simone Federigi Benassi, que transmitiu entrevistas ao vivo no canal da Itaipu no Youtube (https://youtube.com/@itaipubinacional?si=tF4PVDqmgB98nsrf). Foram 67 entrevistados (entre autoridades, incluindo ministros de estado, técnicos e gestores da empresa, influenciadores e especialistas em temáticas do clima), totalizando mais de 35 horas de conteúdo.

Ao longo da programação, a Itaipu apresentou um conjunto de tecnologias sociais e iniciativas voltadas à transição energética. Entre os destaques está o primeiro barco 100% movido a hidrogênio verde da América Latina, que permanecerá em Belém para apoiar a coleta seletiva de recicláveis nas ilhas da região. Outro lançamento foi o projeto-piloto da Cozinhas Comunitárias Sustentáveis, iniciativa do governo do Brasil com apoio da Itaipu. Localizada em Ananindeua, essa cozinha utiliza biogás e energia solar fotovoltaica para combater a fome e a pobreza energética. Outra entrega, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), foi de quatro embarcações que atuarão no atendimento à população da Ilha do Marajó.

Durante a COP, a empresa anunciou sua entrada no mercado de RECs (certificados internacionais de energia renovável). O certificado da Itaipu (I-REC) deverá colocar o Brasil no posto de maior emissor mundial desses certificados, à frente da China. E também apresentou o petróleo sintético (biosyncrude), gerado a partir de hidrogênio verde e biogás, e que é base para a produção de combustível sustentável de aviação.

Durante a COP 30, a Itaipu firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério do Meio Ambiente para ações de educação ambiental e lançou, em parceria com os Correios e o Itaipu Parquetec, um selo comemorativo de sua participação na COP. Outra parceria com os Correios e o Itaipu Parquetec e que atraiu muitos visitantes ao estande da Itaipu foi a possibilidade de enviar, gratuitamente, postais de Belém. Mais de 20 mil postais foram enviados ao longo da conferência, para países do mundo todo. Os cartões postais foram produzidos pela equipe de Itaipu, com apoio do Itaipu Parquetec.

Debates

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu promoveu quatro eventos paralelos nas zonas Azul e Verde da conferência, que reuniram ministros de Estado, executivos de estatais, academia e representantes da sociedade civil. Os debates trataram de temas como cidades resilientes e inclusivas diante da crise climática, governança participativa na Agenda 2030, bioeconomia e proteção das florestas, além de soluções inovadoras para matrizes energéticas.

Ao longo dos onze dias da COP30, técnicos e gestores da Itaipu participaram de diversas discussões, apresentando boas práticas e a visão da empresa sobre o papel das estatais na emergência climática, promoção dos ODS, segurança hídrica, transição e adaptação climática. Também participaram de debates sobre o nexo água-energia-alimento, relações entre gênero, raça e território na transição energética, agricultura familiar e vulnerabilidade climática, o futuro da hidroeletricidade na América Latina e soluções para energia, mobilidade e turismo.

Investimentos

A atuação da Itaipu em Belém começou muito antes da abertura das atividades da COP, no último dia 10 de novembro. A empresa, por meio de parcerias com os governos do Brasil, estadual e municipal, investiu cerca de R$ 1,3 bilhão em obras essenciais para a realização da COP da Amazônia, tais como o Porto de Outeiro e a Vila COP, além de obras que ficarão como um legado para a população da capital paraense, como o Parque Linear da Nova Doca e o Parque São Joaquim; a reforma dos mercados de São Brás (que se tornou um dos principais pontos de encontro dos participantes da conferência) e do complexo Ver-o-Peso; pavimentação de ruas como a Avenida Duque de Caxias (essencial para a mobilidade durante os dias da COP); estruturação da coleta seletiva por meio do apoio a quatro cooperativas de catadores (que atuaram na gestão dos resíduos da evento); criação do Distrito de Inovação em Bioeconomia de Belém; além de ações de educação ambiental.

As ações da Itaipu na COP 30 podem ser conferidas no site www.itaipu.gov.br/cop30 e no site em inglês itaipu.energy.