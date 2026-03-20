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Adriano Ramos recebe presidente do Sindicato dos Estivadores e debate impactos do PL 733

Redação
Encontro reforçou o diálogo com a categoria e incluiu convite para seminário nacional sobre mudanças na Lei dos Portos que será realizado em Paranaguá
Fotos: Moyses Zanardo / PMP

O prefeito Adriano Ramos recebeu, no final da tarde desta quinta-feira (19), o presidente do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná (Sindestiva), João Fernando da Luz (Nando), em uma visita institucional realizada no gabinete municipal.

O encontro teve caráter de cortesia e contou com a entrega de um convite oficial ao chefe do Executivo para participação em um seminário nacional que discutirá o Projeto de Lei 733 (PL 733), que propõe alterações na Lei dos Portos. O evento está sendo organizado pelo deputado federal Tadeu Veneri (PT) e Frente Intersindical de Paranaguá. Será realizado na manhã do dia 6 de abril, no auditório do Isulpar (Instituto Superior do Litoral do Paraná).

Durante a reunião no gabinete, também foram abordadas pautas relacionadas à categoria e à relação institucional entre o sindicato e a administração pública. A visita reforça o diálogo entre o Poder Público e as entidades representativas dos trabalhadores portuários, destacando a importância da parceria para o desenvolvimento das atividades no município.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância e relevância do encontro e a preocupação com os possíveis impactos da proposta legislativa. “Foi uma honra receber o Nando com a sua diretoria da Estiva, poder conversar sobre os assuntos relacionados ao trabalho do estivador aqui na cidade. A nossa preocupação e a preocupação do sindicato e toda a classe dos estivadores do nosso Brasil em relação à PL 733, que ela realmente prejudica, ela dá a possibilidade de poder fazer requisição de trabalhadores que não são capacitados, que não têm a exclusividade do trabalho como tem os estivadores do nosso Brasil. Então, é bom a gente poder conversar, dialogar, entender e, claro, receber o convite de participar desse seminário nacional que vai acontecer em Paranaguá e que é de extrema importância”, destaca.

O presidente do sindicato destacou que a visita teve como objetivo fortalecer a relação com o Executivo Municipal e ampliar o diálogo sobre o tema. “O principal objetivo é estreitar os laços entre trabalhadores e o executivo municipal e, por que não, estreitar os laços de uma grande amizade que eu sempre tive com a família do Adriano, principalmente seu pai. Tive o prazer de trabalhar e bater uma bola com ele e tal. Mas também temos aqui pela frente, agora em abril, um seminário nacional com relação ao PL 733, que tanto preocupa os trabalhadores, e vim trazer o convite ao prefeito para a participação dele, e eu sei que, como sempre, ele estará sempre em nossa defesa em mais esse grande problema que está se desenvolvendo em Brasília, que é esse famigerado PL 733”, afirmou.

SEMINÁRIO SOBRE O PL 733 – Mudança na Lei dos Portos

DESAFIOS DO TRABALHO PORTUÁRIO NO PARANÁ E NO BRASIL

Data: 6 de abril (segunda-feira)
Horário: 9h
Local: Auditório do Isulpar
Rua João Eugênio, 534 – Costeira

Organização: Deputado federal Tadeu Veneri e Frente Intersindical de Paranaguá

Com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio

Redação
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