Feirão de Empregabilidade reúne 14 empresas e oferta 177 vagas no SINE Paranaguá

Prefeito e vice-prefeita estiveram na Sala do Empreendedor que realiza Mutirão MEI OK para regularizar microempreendedores individuais

Fotos Moysés Zanardo / PMP

O prefeito Adriano Ramos e a vice-prefeita Fabiana Parro acompanharam na manhã desta quarta-feira, dia 18, as atividades do Feirão de Empregabilidade na Agência do Trabalhador/SINE Paranaguá. O Feirão conta com a participação de 14 empresas e oferta mais de 170 oportunidades de trabalho. Eles também participaram do Mutirão MEI OK na Sala do Empreendedor, ambos na Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação (Setrin).

O MEI OK propõe resolver todas as pendências e regularizar a situação dos microempreendedores individuais no ato, num esforço concentrado dos agentes durante toda a semana. O foco é a Declaração Anual do Microempreendedor Individual e a regularização de débitos do CNPJ além da oferta de outros serviços.

As ações do Feirão serão concluídas até sexta-feira, dia 20, com profissionais de RH realizando entrevistas diretamente na Setrin. Já durante o MEI OK, na quinta e na sexta (19 e 20), em horário comercial, um consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) atenderá gratuitamente os MEIs que agendaram pedidos individuais de consultoria empresarial diretamente na Sala do Empreendedor.

Recepcionados pelo secretário de Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira e pelas equipes do SINE e da Sala do Empreendedor, Adriano Ramos e Fabiana Parro conversaram com os servidores, ouviram sobre os avanços na qualidade do atendimento e dedicaram atenção especial para entender as necessidades dos MEIs. Eles também falaram com candidatos a emprego que aguardavam suas entrevistas.

“As políticas públicas de emprego e capacitação profissional avançam na cidade devido ao esforço da gestão e ao comprometimento dos nossos agentes. Os feirões de emprego são cada vez maiores. Isso mostra que as empresas estão ampliando a contratação e sabem que podem contar a Prefeitura. Queremos que os empresários que desejam se instalar aqui sejam bem recebidos. E aqueles que já atuam na cidade percebem que podem contar conosco num ambiente de negócios que só melhora a cada dia”, disse o prefeito.

Fabiana Parro dedicou tempo às duas ações e conversou com atendentes do SINE e da Sala do Empreendedor, além de ouvir sugestões dos agentes públicos e de candidatos às vagas de emprego. Ao lado do prefeito, ela também conversou com profissionais de RH das empresas.

“Quem procura lugar no mercado de trabalho precisa de atendimento rápido e isso acontece sempre, independente de ser ou não data de feirão. Todos os dias são ofertadas centenas de vagas e as empresas firmam cada vez mais parcerias conosco para ampliar essa oferta. E os MEIs sabem que a Sala do Empreendedor está aberta para tirar dúvidas e promover todas as regularizações. Assim, todos podem seguir e tocar os negócios em dia com possibilidade de ampliar. A Sala do Empreendedor está de portas abertas em constante parceria com o Sebrae”, disse a vice-prefeita.

Participam do Feirão de Empregabilidade: Atexp (9 vagas), Muffato (18), Vapt Vupt Expresso (4), Cavalca Cap (2), Interalli (30), CBL (9), AGTL (6), Ecotrat (4), Bavaresco (50), Cargill (12), Mosaic (12), BTG (3), Instech (7) e FTS (11). Total 14 empresas ofertando 177 vagas. O feirão extra para as vagas da empresa FTS será na terça-feira (24). As agendas para consultorias com o Sebrae devem ser ampliadas nas próximas ações.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta