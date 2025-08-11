Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná apresenta 164 vagas de emprego
A Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná apresenta nesta segunda-feira (11) 164 vagas de emprego.
Entre elas, 104 são de carregador de sacaria em armazém. As demais são de pintor de automóveis, auxiliar de limpeza, mecânico, entre outras.
As entrevistas acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 387, em Praia de Leste.
- Como participar?
Compareça à Agência do Trabalhador, leve documentação e currículo para realizar seu cadastro e participar da seleção!
Confira as vagas em aberto:
- 5 Açougueiro
- 2 Atendente Balconista
- 5 Atendente de Padaria
- 1 Auxiliar de Limpeza
- 1 Auxiliar de Pizzaiolo
- 1 Balconista de Açougue
- 1 Cabeleireiro(a)
- 2 Confeiteiro(a)
- 1 Corretor de Imóveis
- 1 Cozinheiro Geral
- 1 Designer de Sobrancelhas
- 1 Empregado Doméstico (Serviços Gerais)
- 1 Esteticista
- 1 Funileiro de Automóveis (Reparação)
- 1 Garçom
- 1 Lavador de Veículos
- 1 Manicure/Pedicure
- 1 Mecânico de Automóveis e Caminhões
- 1 Mecânico Eletricista de Automóveis
- 1 Motorista de Ônibus Rodoviário
- 1 Operador de Caixa
- 21 Pintor de Automóveis
- 1 Repositor de Mercadorias
- 1 Roçador
- 1 Servente (Serviços Gerais na Conservação de Vias Permanentes)
- 1 Técnico em Fibras Ópticas
- 104 Carregador/Armazém (Sacaria)