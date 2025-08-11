Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná apresenta 164 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná apresenta nesta segunda-feira (11) 164 vagas de emprego.

Entre elas, 104 são de carregador de sacaria em armazém. As demais são de pintor de automóveis, auxiliar de limpeza, mecânico, entre outras.

As entrevistas acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 387, em Praia de Leste.

Como participar?

Compareça à Agência do Trabalhador, leve documentação e currículo para realizar seu cadastro e participar da seleção!

Confira as vagas em aberto: