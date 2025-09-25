Prefeitura de Pontal do Paraná amplia frota da Secretaria de Obras

Foram entregues duas retroescavadeiras e três caminhões basculantes zero-quilômetro e ainda vão chegar um caminhão basculante e uma retroescavadeira hidráulica

Foto: Clovis Santos / PMPPR



A Prefeitura de Pontal do Paraná adquiriu novos equipamentos para melhorar o trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: duas retroescavadeiras e três caminhões basculantes zero-quilômetro. O valor total dos equipamentos é de R$ 2.555.700,00.

O prefeito Rudão Gimenes entregou pessoalmente as chaves ao secretário Vitor Santana. “Estamos entregando essas máquinas para dar mais velocidade e força aos trabalhos da Secretaria de Obras, beneficiando diretamente a população”, destacou o prefeito.

O ato contou ainda com a presença do vereador Nei da Pesca, do secretário Municipal de Governo Fábio de Oliveira, do diretor-geral do diretor-geral Anderson Nakayama e da equipe técnica responsável pela entrega e orientação sobre os equipamentos.

Segundo a Prefeitura, a frota será ampliada em breve com a entrega de mais um caminhão basculante e uma retroescavadeira hidráulica, completando o programa de modernização da Secretaria de Obras.



