Pontal do Paraná leva a cambira ao Festival Tutano 2025, em Curitiba

Entre os dias 27 e 29 de setembro, aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba o Festival Tutano de gastronomia, considerado o maior encontro gastronômico do Sul do Brasil.

O evento abriu espaço para a cultura do Litoral, e Pontal apresentou seu prato oficial por meio da Associação de Produtores de Cambira de Pontal do Paraná (Aprocampp) e o artesanato da Associação do Couro de Peixe de Pontal do Paraná (ACPPP). O prato típico, símbolo da pesca artesanal, foi preparado em uma aula-show ministrada pela chef Marinalva Inocêncio e por dona Conceição Ramos, na tarde de sábado (27).

Durante os três dias de programação, a feira reuniu sabores de diversas regiões do estado, incluindo a culinária caiçara. A cambira, técnica de conservação de peixe seco e defumado em varais, foi mostrada como expressão de uma prática que atravessa gerações no litoral do Paraná.

A chef Marinalva destacou a importância de apresentar a tradição no evento: “Cada vez que mostramos a cambira em um espaço como este, reforçamos a história de quem vive do mar. Não é apenas sobre cozinhar, é sobre manter viva a memória da pesca e da nossa gente”.

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Costa, também falou sobre o espaço conquistado por Pontal no festival: “Participar do Tutano é uma oportunidade de inserir nossa cultura em novos circuitos. Agradecemos à chef Karla Manfredini, que tem levado a cambira por onde passa, e à organização do festival pela abertura. É um passo importante para dar visibilidade ao que produzimos em nosso litoral”.

A apresentação contou ainda com a presença de dona Cida Gimenes, presidente de honra do Provopar de Pontal, e Plinio Aguiar, diretor de turismo da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O público também participou ativamente. Helen Cristina, moradora de Curitiba, experimentou a Cambira pela primeira vez: “Foi uma experiência maravilhosa, ainda mais ouvindo a história contada pela Chef Marinalva. Agora quero conhecer Pontal do Paraná e provar o prato diretamente no local de origem”, contou.

O Festival Tutano 2025 reuniu cozinhas de diferentes regiões, mostrando a diversidade da gastronomia paranaense para um público diverso e de especialistas, como jornalistas dos segmento da gastronomia.

Fonte: MPPR / fotos: Prefeitura Municipal | Tati Cavasin | Jackline Costa | Taciane Maciel