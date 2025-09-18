Correio do Litoral
Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos começa na sexta no Litoral do Paraná

O Litoral do Paraná será palco de um grande mutirão do Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos (World Clean Up Day), nos dias 19 e 20 de setembro.
O Litoral do Paraná será palco de um grande mutirão do Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos (World Clean Up Day), nos dias 19 e 20 de setembro. A ação, realizada sempre no terceiro fim de semana de setembro em diversos países, reunirá voluntários em Pontal do Paraná, Paranaguá e Matinhos para recolher o lixo que ameaça os ecossistemas marinhos e costeiros.

A concentração, na maioria dos eventos, será às 8h30 e vai percorrer locais estratégicos definidos para facilitar a participação dos voluntários e o transporte dos materiais coletados.

Em Pontal do Paraná, a limpeza será coordenada pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), iniciativa da Associação MarBrasil patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal. São esperados voluntários de todas as idades. A Refinaria Getúlio Vargas (Repar) vai participar com cerca de 30 funcionários. 

Em Matinhos, o SESC vai coordenar a ação de limpeza, com a presença de associados, escolas e empresas parceiras. A concentração será em frente ao SESC Caiobá. 

Este ano, novamente, a limpeza vai incluir manguezais, com coordenação do Projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras, iniciativa da Associação MarBrasil. A limpeza vai percorrer quatro pontos de Paranaguá: Meu Campinho, Rocio, Parque Awaji e Rua da Praia.

A UFPR Litoral é uma grande parceira dessa ação e estudantes que participarem receberão certificados. Mas para isso, é preciso fazer o cadastro (abaixo). Muito além de despoluir o litoral, a proposta é despertar consciência sobre a importância vital de proteger os oceanos. 

Mais do que recolher o lixo das praias, o nosso objetivo é sensibilizar os participantes que cada atitude conta para a saúde do oceano. O Dia Mundial de Limpeza é um convite para que todos se unam pela conservação, pois quando cuidamos dos oceanos, estamos cuidando também da nossa própria qualidade de vida”, ressalta a oceanógrafa Lilyane de Oliveira Fontoura, coordenadora do REBIMAR.

Os voluntários receberão lanches e poderão reabastecer as garrafinhas de água. Serão distribuídos sacos de lixo resistentes e luvas reutilizáveis de jardinagem, substituindo as luvas de látex, como parte dos esforços para reduzir a geração de resíduos. É recomendado o uso de filtro solar, boné ou chapéu. Para a limpeza no manguezal, recomenda-se ainda o uso de calçado fechado com cadarço e repelente. A previsão é que a ação dure cerca de duas horas.

Em seguida, todo lixo será pesado e destinado corretamente. Em Pontal, a cooperativa AMCORESPP se disponibilizou a receber e triar os materiais recicláveis. O Rebimar desenvolve pesquisas com lixo no mar e coletará amostras para os estudos. As informações obtidas por meio da análise do lixo fornecerão respostas quanto aos tipos de materiais coletados e podem colaborar na redução deste resíduo.

A grande importância do evento é promover uma reflexão, de como o lixo no mar está presente em nossas vidas, no cotidiano e no meio ambiente que nos cerca, e quais ações pessoais e coletivas podemos tomar enquanto cidadãos, de forma a buscar alternativas sustentáveis. A saúde do ambiente reflete a saúde de todos nós”, comenta André Cattani, diretor-executivo da Associação MarBrasil.

Em Guaratuba, a coordenação é feita pelo Instituto Guaju, confira: Guaratuba realiza o 4º Mutirão de Limpeza dos Rios e Praias 

🗓 Data: 19/09/2025 (sexta)

⏰ Hora: 09:00

🎯 Local: PARANAGUÁ – Trapiche do Rocio

🗓 Data: 20/09/2025 (sábado)

⏰ Hora: 08:30 

🎯 Locais:

PONTAL DO SUL 

Em frente à passarela (https://maps.app.goo.gl/cMfpp1TQei7B54bU8

MATINHOS 

– Em frente ao SESC Caiobá

PARANAGUÁ (9:00) 

Meu Campinho (Ilha dos Valadares) (https://maps.app.goo.gl/i3SZNTnhrJy4eTuC8

– Palco Tutóia (Rua da Praia) 

– Parque Awaji

GUARATUBA

⏰ Hora: 7h30

Concentração na Praia Central (letreiro) para divisão das equipes

Faça sua inscrição pelos links:

PONTAL DO SUL: docs.google.com/forms/…

PARANAGUÁ: docs.google.com/forms/…

GUARATUBA: docs.google.com/forms/…

MATINHOS: Sem link para inscrição online, somente no local

Realização: MarBrasil, UFPR Litoral, SESC Matinhos, SESC Paranaguá e Instituto Guaju.

Organização: REBIMAR, Coalizão, MarMaré, Guardiões dos Manguezais, Projeto Meros do Brasil.

Apoio: Grupo KWM, Instituto Federal do Paraná, Unespar, LabMóvel, LEC/UFPR, Lacons/ITFPR,, Rotary, AMCORESPP, Amagem, Maris, Santa Kaya, Sanepar, SPVS, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e e Instituto Guaju. 

Redação
