PDT de Guaratuba se reorganiza para as eleições de 2026

Pedetistas no município tem à frente a campanha de Requião Filho a governador e dos parlamentares, com destaque para o deputado Goura

Foto: Divulgação

No último sábado (28), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Guaratuba realizou uma reunião ordinária com foco na reorganização da Comissão Executiva Municipal e na análise da conjuntura política para as eleições de 2026.

De acordo com a Executiva, o encontro reuniu filiados e lideranças locais para discutir o “fortalecimento da estrutura partidária, estratégias de mobilização e a construção de um projeto político alinhado às demandas da população de Guaratuba e do litoral do Paraná”.

Durante a reunião, foi confirmada a permanência do professor Israel Montesuma na presidência do diretório municipal, ”assegurando a continuidade do trabalho de organização e consolidação partidária desenvolvido nos últimos anos”, conforme destaca o partido.

“Fico muito contente com a oportunidade de poder continuar com o trabalho de organização partidária do PDT aqui em Guaratuba. Agradeço ao deputado Goura Nataraj pela abertura e suporte nessa trajetória política e ao deputado Requião Filho pela confiança na continuidade”, disse Montesuma. “Seguimos trabalhando em prol da população de Guaratuba e todo litoral do Paraná”, completou.

A direção municipal reforçou que “o partido seguirá promovendo diálogo com a comunidade, ampliando a participação de filiados e construindo propostas que contribuam para o desenvolvimento social, econômico e sustentável da região”.

A Executiva Municipal ainda é composta por Márcio dos Santos (vice-presidente), Eduardo Henrique Nunes (tesoureiro), Mariana Carolina Teixeira (secretária de Comunicação),Tiago Lupepsa (secretário adjunto), Giovana Cristina Teixeira (tesoureira adjunta) Andressa Elisa Martos Antunes (membra), Paulo Luiz Oliveira do Nascimento (membro) e Rafael Soveral.

Também participaram da reunião o professor Glauco Lobo, ex-candidato a vereador; além de Maycon Benatti e Luiz Gustavo Polatti, respectivamente, assessor e chefe de Gabinete do deputado Requião Filho, pré-candidato a governador do PDT e de sua frente progressista composta ainda pela Federação PT-PCdoB-PV.