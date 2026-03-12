Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Assembleia Legislativa discute riscos dos agrotóxicos aos mananciais que abastecem Curitiba e RM

Redação
Audiência pública proposta pelo deputado Goura acontece na na próxima terça-feira (17), às 9h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa
Arte: Divulgação

O uso de agrotóxicos em áreas de proteção de mananciais que abastecem Curitiba e a Região Metropolitana será tema de audiência pública na próxima terça-feira (17), às 9h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. A proposição é do deputado estadual Goura (PDT).

O debate ocorre como consequência do evento “APA do Iraí, 23 anos livre de agrotóxicos”, realizado em dezembro de 2025”, e da divulgação do Manifesto contra a flexibilização das restrições ao uso de agrotóxicos na Área de Proteção Ambiental do Iraí, documento que alerta para os riscos ambientais e sanitários associados à eventual liberação desses produtos em áreas responsáveis pelo abastecimento de água da região.

Audiência pública

“A realização desta audiência atende a uma demanda apresentada por pesquisadores, entidades e movimentos que organizaram o encontro ‘APA do Iraí, 23 anos livre de agrotóxicos’, afirma o deputado Goura (PDT). “O manifesto aprovado no evento também encaminha uma cobrança direta à Assembleia Legislativa do Paraná para que o tema seja debatido institucionalmente. Estamos respondendo a essa demanda.”

Segundo o deputado, o debate ganhou força diante da possibilidade de realização de testes com agrotóxicos em áreas da universidade próximas a reservatórios estratégicos, como o do Iraí.

“O tema exige uma política pública mais ampla. Estamos falando da proteção dos mananciais que abastecem Curitiba e a Região Metropolitana. É preciso prevenir a contaminação da água e do solo, proteger a saúde da população e fortalecer alternativas sustentáveis”, afirma Goura

Segundo ele, o mandato acompanha essa discussão desde 2019, quando foi apresentado o PL Nº 438/2019, que propõe Curitiba e Região Metropolitana livres de agrotóxicos.

“Essa audiência pública é mais um passo para ampliar o debate e aproximar universidade, sociedade e poder público na construção de políticas efetivas de proteção ambiental e da saúde coletiva”, declara o deputado.

Goura explica que a audiência busca promover debate institucional e social sobre o uso de agrotóxicos nas Áreas de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba, com foco nos impactos sobre os recursos hídricos, o meio ambiente e a saúde pública.

“APA do Iraí, 23 anos livre de agrotóxicos”

A engenheira agrônoma e professora da UFPR, Marcia Marzagão Ribeiro, que ajudou a organizar o encontro que marcou os 23 anos de mobilização contra os agrotóxicos na APA do Iraí, afirma que o debate sobre o tema deixou de ser apenas técnico e envolve diretamente saúde pública, proteção ambiental e segurança hídrica.

“Essa discussão é fundamental para a Região Metropolitana de Curitiba. O Brasil mantém há anos a condição de maior consumidor mundial de agrotóxicos, em um modelo de produção que amplia a presença de resíduos químicos no solo, na água e nos alimentos. Não podemos permitir que isso se propague na região dos mananciais”, alerta.

A professora destaca que a solicitação de uso de agrotóxicos em uma fazenda experimental da UFPR, situada às margens da APA do Iraí, e que é estratégica para o abastecimento de água da Grande Curitiba, é um perigo ao meio ambiente e à saúde coletiva.

“A possibilidade de utilização de agrotóxicos em uma área legalmente protegida é uma ameaça por isso a importância desse debate público e da avaliação rigorosa dos riscos de contaminação dos mananciais que abastecem a população”, alerta Marcia.

CLIQUE NA IMAGEM E LEIA E ASSINE:

MANIFESTO CONTRA A FLEXIBILIZAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE USO DE AGROTÓXICOS NA APA DO IRAÍ

Manifesto contra

O evento “APA do Iraí, 23 anos livre de agrotóxicos” aprovou um manifesto que expressa posição contrária à flexibilização das restrições ao uso de agrotóxicos na APA do Iraí e encaminha manifestação pública dirigida à sociedade e aos órgãos responsáveis pela gestão ambiental e pelo abastecimento de água.

O documento denuncia os riscos à saúde pública e ao direito coletivo à água limpa e estabelece cobrança institucional aos órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização da área, entre eles o Instituto Água e Terra, a Sanepar, o Ministério Público e a própria Assembleia Legislativa do Paraná, para manutenção e fortalecimento das restrições ao uso de agrotóxicos na APA.

~As áreas inseridas na APA do Iraí possuem um potencial gigantesco para produção orgânica e agroecológica, alternativa que promove a conservação da água e a geração de renda sustentável”, destaca Marcia.

Audiência pública: “Os impactos dos agrotóxicos em mananciais de abastecimento de Curitiba e da Região Metropolitana”

Data: 17 de março de 2026

Horário: 9 horas

Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná.

Redação
Leia também
Paraná

Articulação de Goura viabiliza criação de rotas acessíveis em Curitiba

Paraná

Anibelli Neto homenageia Coritiba aos 53 anos da conquista do Torneio do Povo

Geral

Alep debate fim da escala 6×1 e redução da jornada de trabalho

Notícia

Jatinho ligado ao Banco Master usado por Nikolas Ferreira na campanha de Bolsonaro vira embate na Alep

Guaratuba

PDT de Guaratuba se reorganiza para as eleições de 2026

Paraná

Goura defende integração da população de migrantes no Paraná