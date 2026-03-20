Carol Dartora atende Goura e destina R$ 200 mil para a saúde de Guaratuba

Confirmação dos recursos ao secretário municipal de Saúde, Adonis Furuushi, aconteceu nesta quinta-feira

Fotos: Assessoria parlamentar

A Prefeitura de Guaratuba recebeu mais R$ 200 mil do Governo Federal para a saúde no município.

Os recursos adicionais foram destinados por emenda parlamentar da deputada federal Carol Dartora (PT), atendendo um pedido do deputado estadual Goura (PDT).

A confirmação do recurso foi feita ao secretário municipal de Saúde, Adonis Furuushi, nesta quinta-feira (19), pelo professor Israel Montesuma, representando o mandato do deputado Goura, e pela assessora parlamentar Miriã dos Santos, do gabinete da deputada Carol Dartora.

Os R$ 200 mil do Ministério da Saúde serão destinados ao custeio da rede municipal de saúde, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e serviços oferecidos à população.