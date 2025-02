AMP e Itaipu formam mais 600 servidores municipais nesta quinta

A Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e a Itaipu Binacional realiza nesta quinta-feira (27) a cerimônia de formatura de 600 servidores que participaram do Programa de Capacitação da Associação dos Municípios AMP – Itaipu 4.0.

O evento acontecerá no auditório da Prefeitura de Cascavel, a partir das 18h30, e contará com a presença de formandos, prefeitos, parceiros do projeto, diretores da AMP e da Itaipu Binacional, além do público em geral. Participam o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e o presidente da AMP e secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Edimar Santos.

O Programa possibilita qualificação de servidores municipais, oferecendo 16 mil vagas distribuídas em quatro cursos: Programa em Autismo, Programa em Alfabetização e Letramento, Programa em Gestão do Esporte e do Lazer e Programa em Licitações e Contratos. Até o momento, mais de 18.000 servidores de todas as regiões do estado foram beneficiados com qualificação em áreas estratégicas para a administração pública.

O programa é resultado de uma parceria entre a Itaipu Binacional, a AMP e 19 associações regionais, com um investimento de aproximadamente R$ 48 milhões. O convênio tem vigência até 2025, garantindo a continuidade da capacitação dos profissionais que atuam nos municípios paranaenses.