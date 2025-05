Entidades e prefeituras do Litoral terão novos projetos apoiados pela Itaipu

Mais Ostras, Energia, Sustentabilidade e Cultura! é um dos projetos aprovdo | foto> Arquivo da Prefeitura de Guaratuba

De acordo com a Itaipu Binacional, cerca de 310 mil pessoas, que vivem em 249 municípios do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, serão diretamente beneficiadas por meio de projetos organizações sociais, selecionados no Edital de Seleção de Propostas nº 01/24.

Entre elas, muitas do Litoral. Tiveram projetos aprovados as prefeituras de Guaraqueçaba, Guaratuba Paranaguá e Pontal do Paraná, além de diversas instituições da sociedade. Confira alguns:

Associação dos Artesãos de Antonina : Projeto Artenina Itinerante – Artesanato e Economia Solidária

: Projeto Artenina Itinerante – Artesanato e Economia Solidária Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba : Revitalização do Palácio das Águias

: Revitalização do Palácio das Águias Colônia de Pescadores de Guaraqueçaba : Fortalecimento operacional da Colônia de Pescadores Z-2

: Fortalecimento operacional da Colônia de Pescadores Z-2 Prefeitura Municipal de Guaratuba : Melhorias para o turismo de Guaratuba

: Melhorias para o turismo de Guaratuba Associação Guaratubana de Maricultores (Aguamar): Mais Ostras, Energia, Sustentabilidade e Cultura!

de Maricultores (Aguamar): Mais Ostras, Energia, Sustentabilidade e Cultura! Associação dos Pescadores e Armadores de Guaratuba e Região (Apagre): Mulheres da Pesca Artesanal de Guaratuba: Transformando o Pescado em Renda e Sustentabilidade

e Região (Apagre): Mulheres da Pesca Artesanal de Guaratuba: Transformando o Pescado em Renda e Sustentabilidade Instituto Guaju: Resgate Cultural, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável Conservação do Guará Eudocimus ruber e de seu habitat na baía de Guaratuba

Associação Arca de Noé de Proteção aos Animais (Anoé – de Matinhos ): Cães e gatos no entorno de Unidades de Conservação no Litoral do Paraná

): Cães e gatos no entorno de Unidades de Conservação no Litoral do Paraná Prefeitura Municipal de Paranaguá : Projeto de Sinalização Turística Bilíngue

: Projeto de Sinalização Turística Bilíngue Associação de Catadores de Material Reciclável da Vila Santa Maria Projeto de Estruturação e Fortalecimento da Reciclagem Popular em Paranaguá

Associação dos Produtores Rurais do Município de Paranaguá (Aprumpar): Novos mercados – Agroindustrialização

(Aprumpar): Novos mercados – Agroindustrialização Associação de Cultura Popular Mandicuera ( Paranaguá ): A Cultura da mata atlântica

): A Cultura da mata atlântica Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná : Reestruturação do Parque do Manguezal Rio Perequê

: Reestruturação do Parque do Manguezal Rio Perequê Colônia de Pescadores de Pontal do Paraná : Fortalecimento da Colônia de Pescadores Z-5

: Fortalecimento da Colônia de Pescadores Z-5

Captura de tela mostra os municípios com projetos atendidos | Divulgação/Itaipu Binacional

Mais da metade das propostas foi aprovada

O resultado foi anunciado na manhã desta quarta-feira (30), pelo diretor-geral brasileiro, Enio Verri, durante o II Encontro de Municípios Paranaenses (Emupar), em Curitiba.

De 1.666 organizações que submeteram propostas, 689 com melhor enquadramento serão atendidas nesta primeira chamada do edital, totalizando 55% dos recursos disponibilizados pela Itaipu no edital. A previsão é realizar uma segunda chamada de resultados no segundo semestre deste ano.

Os projetos foram classificados conforme a aderência aos quatro eixos estabelecidos no edital: conservação da biodiversidade; desenvolvimento comunitário; produção sustentável; e saúde e bem-estar social. Além disso, o processo de seleção priorizou a atuação junto a públicos como povos originários e comunidades tradicionais; mulheres; infância e adolescência; idosos; negros; pessoas com deficiência; população de baixa renda; e agricultores familiares.

“O programa Itaipu Mais que Energia é a missão da empresa na prática, ou seja, além de produzir energia elétrica em grande quantidade e com qualidade para o Brasil e o Paraguai, gerar desenvolvimento sustentável para ambos os países”, explicou Verri.

Segundo ele, o principal objetivo é dar mais estrutura para essas organizações, para que tenham melhores condições de atuar. Entre as atividades financiáveis estão obras de reforma e ampliações; sistemas de energia fotovoltaica; móveis e equipamentos diversos; veículos elétricos; caminhonetes e embarcações; e placas e adesivos.

Enio Verri durante apresentação no II Emupar | Divulgação/Itaipu Binacional

Primeiro edital atendeu prefeituras

Este é o segundo edital do Programa Itaipu Mais que Energia desenvolvido com a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão financeira dos repasses dos recursos disponibilizados pela Itaipu. A abertura se deu em 22 de novembro de 2024 e o encerramento das submissões, em 20 de janeiro deste ano.

O primeiro edital, voltado às gestões municipais, foi aberto em 2023, após a ampliação da área de atuação prioritária da Itaipu para 434 municípios – 399 no Paraná e 35 no Sul do Mato Grosso do Sul.

A concessão de recursos via editais, com foco em ações socioambientais, foi uma ação inédita na Itaipu, que amplia a transparência dos repasses e democratiza o acesso aos investimentos feitos pela usina em seu território.

“Com esse edital, estamos fortalecendo organizações que lidam diretamente com conservação ambiental e com pessoas em situação de vulnerabilidade”, explicou o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni.

As entidades participantes devem ficar atentas ao contato que será realizado pela Caixa para a formalização do contrato. A relação completa das selecionadas está disponível no site da Itaipu: www.itaipu.gov.br/sustentabilidade/itaipu-mais-que-energia/edital-2-do-convenio-com-a-caixa-economica-federal ou no final deste texto.

Mais que Energia

Os editais 01/2023 e 01/2024 são algumas das iniciativas do programa Itaipu Mais que Energia, mas não as únicas. O programa a abrange uma série de ações e projetos que vão além desses e outros editais, incluindo conservação ambiental, desenvolvimento social e econômico, educação ambiental, responsabilidade social, entre outros.

Ou seja, todas as iniciativas sociais, ambientais e de promoção do desenvolvimento econômico promovidas pela Itaipu Binacional fazem parte do Itaipu Mais que Energia, incluindo as ações além da área de atuação prioritária.

Com essa estratégia, a binacional oferece uma contribuição concreta à implementação dos ODS nos 434 municípios que integram a área de abrangência prioritária da empresa, onde vivem cerca de 11 milhões de pessoas em 200 mil km².