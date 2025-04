Itaipu divulga resultado do edital para organizações sociais nesta quarta no Emupar

Enio Verri durante lançamento do edital, em novembro de 2024. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional divulga nesta quarta-feira (30) o resultado do Processo de Seleção 01/2024 – Edital 2, voltado para o fortalecimento das organizações sociais do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul.

O anúncio acontecerá durante a participação do diretor-geral brasileiro, Enio Verri, no II Emupar – Encontro de Municípios paranaenses, a partir das 10h, no Up Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).

A previsão inicial era anunciar o resultado no dia 22 de abril, mas o anúncio precisou ser postergado em razão do grande número de projetos. Foram 1.666 submissões, vindas de instituições de 371 diferentes municípios.

A relação das propostas selecionadas será publicada no site da Itaipu, no endereço https://www.itaipu.gov.br/itaipu-mais-que-energia-edital-2

Este é o segundo edital para seleção de propostas lançado pela Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, que tem a parceria da Caixa Econômica Federal.

O instrumento prevê recursos financeiros da Itaipu a serem distribuídos em quatro eixos: Conservação da Biodiversidade, Desenvolvimento Comunitário, Produção Sustentável e Saúde e Bem-estar Social. Juntos, eles integram 13 linhas de atuação como restauração florestal, segurança alimentar (agroindústria), educação popular, fortalecimento da pesca profissional e aquicultura familiar, entre outras.

Em 2023, o primeiro edital foi direcionado às gestões municipais e foi dividido em quatro modalidades de ações: Saneamento Ambiental; Energias Renováveis; Manejo Integrado de Água e Solo; e Obras sociais, comunitárias e de infraestrutura.O quê: anúncio do resultado do Edital 2 do programa Itaipu Mais que EnergiaDia: quarta-feira, 30 de abrilHorário: 10hLocal: Up Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)