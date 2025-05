Ana Júlia cobra transparência da SEED sobre avaliação de professores

Deputada protocolou requerimento cobrando informações | foto: Orlando Kissner

A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento à Secretaria de Estado da Educação cobrando informações urgentes sobre a Avaliação Somativa do 18º mês de exercício dos professores do primeiro chamamento do estágio probatório. A parlamentar aponta a ausência de orientações oficiais como um fator preocupante e prejudicial à equidade no serviço público.

De acordo com denúncias recebidas pela deputada, os docentes convocados em janeiro de 2024 relatam que, mesmo às vésperas do prazo final da avaliação, não receberam qualquer orientação formal sobre critérios, prazos ou procedimentos para entrega do portfólio exigido — documento essencial para a continuidade na carreira pública.

“A avaliação do estágio probatório é um momento decisivo na trajetória dos professores. Não é aceitável que esses profissionais estejam sendo submetidos a um processo sem regras claras, sem canal de comunicação e sem qualquer tipo de organização. Isso gera insegurança, ansiedade e sentimento de injustiça”, afirmou a deputada Ana Júlia.

O requerimento solicita esclarecimentos formais sobre:

O prazo oficial para entrega da Avaliação Somativa;

A possibilidade de uso de materiais já elaborados, como planos de aula e gravações;

A criação de um ambiente virtual (como o Google Classroom) específico para centralizar as informações;

A definição de um canal de atendimento direto aos professores;

E a justificativa para o tratamento desigual em relação aos futuros ingressantes, que já iniciarão o estágio com acesso antecipado aos critérios avaliativos.

Para Ana Júlia, o tratamento desigual entre servidores compromete o princípio constitucional da isonomia e evidencia falhas de gestão que precisam ser corrigidas com urgência. “Enquanto os professores do primeiro chamamento seguem sem respostas, os que ainda nem ingressaram já têm acesso a todas as regras. Isso compromete a legitimidade da avaliação e desrespeita quem já está em sala de aula há mais de um ano”, completou.

A deputada ressalta que seguirá acompanhando o caso e cobrando a devida responsabilização da Secretaria de Educação, caso as falhas não sejam corrigidas. “Nosso compromisso é com a valorização dos educadores e com uma educação pública feita com justiça e dignidade para todos”, concluiu.