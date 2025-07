Assembleia Legislativa aprova Rota do Caribe no Norte Pioneiro

Foto: Prefeitura de Carlópolis

A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira, 8, em segundo turno, projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) que prevê a criação da Rota do Caribe entre as cidades de Carlópolis e Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. “Esta rota é uma proposta do Moto Clube Bodes do Asfalto do Paraná, um percurso de 78 quilômetros entre Carlópolis e Ribeirão Claro e continua por mais 100 quilômetros pelas cidades paulistas de Chavantes, Timburi, Piraju e Fartura”, destacou Romanelli, praticante do motociclismo. O projeto segue para sanção do governador Ratinho Junior (PSD).

O trecho de Carlópolis compreende a PR-218 (Rodovia Jayme Canet). No solo paranaense, a rota circular tem início e fim na Ponte Benedito Garcia Ribeiro – quilômetro 0 (zero) da PR 218, em Carlópolis, segue por 11 quilômetros até o Marco Zero e monumento Rota Biker, no centro da cidade e continua por 67 quilômetros pela PR 151, até a Ponte Pênsil em Ribeirão Claro.

A rota turística, segundo o projeto de Romanelli, passará a integrar o Roteiro Turístico Oficial do Paraná. “Atualmente a Rota PR 218 é a região do Angra Doce, sendo inicialmente pensada para ser denominada como a Caribe Brasileira”, explicou o deputado.

Luiz Cláudio Romanelli | foto: Valdir Amaral/Alep

Moto turismo

A região, segundo o deputado, conta com vários atrativos para o moto turismo nacional e internacional, no trajeto tem igrejas centenárias com a cultura e história preservada, mirantes, paisagens e belezas naturais, além de falar das inúmeras curvas em um pequeno trecho de 60 km.

“Uma das mais crescentes modalidades de turismo no Brasil e no mundo é o motociclismo, tanto em relação aos eventos off-road quanto o aumento do chamado “moto passeio” ou moto turismo onde os amantes das duas rodas percorrem as inúmeras rodovias, com ênfase àquelas com melhor estrutura de pavimentação e estrutura hoteleira tudo aliado às belezas naturais”, explicou.

Romanelli explica ainda que o moto turismo, principalmente dentro dos motoclubes, inspira a busca por rodovias (ou rotas) que tenham algum significado, tais como Rastro da Serpente (PR/SP), Serra do Rio do Rastro (SC), Serra da Macaca (SP), Rota da Princesa (PR), Cabeça da Anta (SP) e Rota Cerro do Leão (PR). “Este projeto atende aos interesses dos motociclistas quanto a uma nova opção de passeio agradável e seguro, conjugando aventura com o desenvolvimento do turismo no Paraná”.