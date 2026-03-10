Anibelli Neto homenageia Coritiba aos 53 anos da conquista do Torneio do Povo

Assembleia Legislativa realiza Sessão Solene em homenagem à conquista do primeiro título nacional paranaense pelo Coritiba Foot Ball Club

Em pé: Jairo, Orlando, Oberdan, Hidalgo, Cláudio e Milo.

Agachados: Sérgio Roberto, Negreiros, Leocádio, Zé Roberto e Aladim.

Foto: Arquivo CFC

A Assembleia Legislativa do Paraná realizará, no dia 20 de março, às 17h, no plenário da Casa, uma Sessão Solene em comemoração aos 53 anos da histórica conquista do Torneio do Povo pelo Coritiba Foot Ball Club, conquistado em 21 de março de 1973, sendo o primeiro título nacional de um time paranaense, e que marcou a história do futebol brasileiro e da torcida coxa-branca.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Anibelli Neto (MDB), com o objetivo de reconhecer a importância daquele momento para o esporte paranaense e para a trajetória do Coritiba, um dos clubes mais tradicionais do país.

O Torneio do Povo, disputado no início da década de 1970, reuniu grandes equipes do futebol brasileiro e teve o Coritiba como campeão na edição de 1973. Naquele histórico elenco, o time tinha sob a liderança o capitão Hidalgo, figura marcante da conquista e referência para a equipe que levou o clube ao título nacional.

A Sessão Solene vai reunir autoridades, ex-jogadores, dirigentes, torcedores e representantes do Coritiba, em um momento de celebração e reconhecimento a uma das conquistas mais simbólicas da história do clube.

De acordo com o deputado Anibelli Neto, a homenagem busca valorizar a memória esportiva do Paraná e reconhecer o impacto da conquista para gerações de torcedores.

“A conquista do Torneio do Povo pelo Coritiba é um marco histórico para o futebol paranaense e motivo de grande orgulho para todos nós. Esta sessão solene é uma forma de reconhecer essa trajetória e celebrar um momento que permanece vivo na memória do nosso esporte”, destacou o parlamentar.

A cerimônia será aberta ao público e acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.

Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná

Em dezembro de 2025, o Coritiba Foot Ball Club recebeu um importante reconhecimento institucional. Por meio da Lei nº 22.901/2025, de autoria do deputado Anibelli Neto, o clube foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná.

A lei reconhece a relevância histórica, esportiva e cultural do Coritiba para o estado, destacando a contribuição do clube para a identidade e para a memória do futebol paranaense ao longo de mais de um século de história.



Sessão Solene em comemoração aos 53 anos da conquista do Torneio do Povo pelo Coritiba Foot Ball Club, em 21 de março de 1973

Data: 20 de março de 2026

Horário: às 17h

Local: Plenário Assembleia Legislativa do Paraná