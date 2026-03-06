Alep debate fim da escala 6×1 e redução da jornada de trabalho
Deputados do PT e do PDT promovem evento na Assembleia Legislativa do Paraná na terça-feira (10) para discutir impactos da escala 6×1 na qualidade de vida dos trabalhadores
A Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) – formada pelos deputados do PT e do PDT – promove na terça-feira (10), às 9h, uma audiência pública para discutir o fim da escala de trabalho 6×1 e a redução da jornada de trabalho. O encontro será realizado no Plenário da Alep, em Curitiba, e reunirá parlamentares, trabalhadores, centrais sindicais, movimentos sociais e especialistas para debater os impactos da jornada atual na qualidade de vida.
A audiência ocorre em meio ao avanço do debate nacional sobre jornada de trabalho e busca ampliar a discussão no Paraná sobre alternativas que garantam mais tempo para convivência familiar, lazer, estudo e cuidados com a saúde física e mental. O encontro também deve apresentar experiências nacionais e internacionais que apontam aumento de produtividade em modelos de jornada reduzida.
Debate sobre jornada de trabalho
O líder da Oposição na Alep, deputado estadual Arilson Chiorato, que também preside o PT-PR, afirma que o debate é fundamental para avançar na defesa de direitos. “Com a audiência pública, vamos discutir o fim da escala 6×1 e a importância de garantir tempo de qualidade para além do trabalho. Precisamos construir uma sociedade que valorize a vida, o convívio familiar e o bem-estar das pessoas.”
Para o deputado Dr. Antenor, a escala atual é pesada para quem vive do próprio trabalho. “A pessoa passa quase a semana inteira trabalhando e mal tem tempo para descansar ou conviver com a família. Lutar pelo fim da escala 6×1 é defender dignidade, qualidade de vida e um país mais equilibrado.”
O deputado Goura afirma que a discussão tem dimensão social e civilizatória. “Estamos falando de saúde, tempo de lazer e convivência familiar. Reduzir a jornada de trabalho é pensar em uma economia que também garanta qualidade de vida para quem trabalha.”
A deputada Luciana Rafagnin chama atenção para os impactos da jornada sobre as mulheres. “A escala 6 por 1 pesa ainda mais sobre as mulheres, que acumulam trabalho remunerado e trabalho doméstico. Defender uma jornada digna também é defender justiça social e igualdade de gênero.”
O deputado Professor Lemos, vice-líder da Oposição, observa que o debate vem ganhando força em todo o país. “O fim da escala 6×1 significa mais tempo para descansar, conviver com a família e cuidar da saúde. Esse é um debate necessário para garantir condições de trabalho mais justas.”
O deputado Requião Filho, presidente do PDT-PR, também defende a discussão sobre alternativas para ampliar o tempo de convivência familiar. “Se tem algo em comum entre trabalhadores da indústria e do comércio é que todos querem tempo de qualidade com suas famílias. Pra isso acontecer, precisamos do fim da escala 6×1. Vão tentar te assustar dizendo que redução de escala traz desemprego, além de quebrar e fechar empresas. Não é bem assim. O Estado pode, inclusive, oferecer benefícios fiscais para as empresas, trocando impostos por empregos.”
A audiência pública é organizada pelos deputados Arilson Chiorato (PT), Ana Júlia Ribeiro (PT), Dr. Antenor (PT), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos (PT), Renato Freitas(PT) e Requião Filho (PDT).
Presenças confirmadas
O evento já conta com a confirmação de representantes de centrais sindicais, entidades de trabalhadores e instituições públicas ligadas ao mundo do trabalho.
Entre os convidados confirmados estão:
- Marcio Mauri Kieller Gonçalves, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR)
- Jamil Dávila, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos e diretor da Força Sindical, representando o presidente Sérgio Butka
- Ernane Garcia Ferreira, presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Afins do Estado do Paraná
- Artur Bueno de Camargo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação
- Josimar Luiz Cecchin, da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Alimentação da CUT (CONTAC)Geraldo Iglesias, secretário-geral para América Latina da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação (UITA)
- Dr. Fabrício Gonçalves de Oliveira, representante do Ministério Público do Trabalho
- Eduarda Jankauskas, coordenadora do movimento Vidas Além do Trabalho (VAT) no Paraná
- Sidnei Machado, professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Paraná (UFPR)
- Noa Piatã Bassfeld Gnata, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP e professor de direito do trabalho da UFPR
A audiência será aberta ao público e terá transmissão pelos canais institucionais da Assembleia Legislativa.
Audiência Pública – Pelo fim da escala 6×1
📅 Data: 10 de março de 2026
⏰ Horário: 9h
📍 Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) – Curitiba
🎥 Transmissão: canais oficiais da Alep
👥 Realização: Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná
Evento aberto ao público.