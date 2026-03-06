Deputados do PT e do PDT promovem evento na Assembleia Legislativa do Paraná na terça-feira (10) para discutir impactos da escala 6×1 na qualidade de vida dos trabalhadores

A Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) – formada pelos deputados do PT e do PDT – promove na terça-feira (10), às 9h, uma audiência pública para discutir o fim da escala de trabalho 6×1 e a redução da jornada de trabalho. O encontro será realizado no Plenário da Alep, em Curitiba, e reunirá parlamentares, trabalhadores, centrais sindicais, movimentos sociais e especialistas para debater os impactos da jornada atual na qualidade de vida.

A audiência ocorre em meio ao avanço do debate nacional sobre jornada de trabalho e busca ampliar a discussão no Paraná sobre alternativas que garantam mais tempo para convivência familiar, lazer, estudo e cuidados com a saúde física e mental. O encontro também deve apresentar experiências nacionais e internacionais que apontam aumento de produtividade em modelos de jornada reduzida.

Debate sobre jornada de trabalho

O líder da Oposição na Alep, deputado estadual Arilson Chiorato, que também preside o PT-PR, afirma que o debate é fundamental para avançar na defesa de direitos. “Com a audiência pública, vamos discutir o fim da escala 6×1 e a importância de garantir tempo de qualidade para além do trabalho. Precisamos construir uma sociedade que valorize a vida, o convívio familiar e o bem-estar das pessoas.”

Para o deputado Dr. Antenor, a escala atual é pesada para quem vive do próprio trabalho. “A pessoa passa quase a semana inteira trabalhando e mal tem tempo para descansar ou conviver com a família. Lutar pelo fim da escala 6×1 é defender dignidade, qualidade de vida e um país mais equilibrado.”

O deputado Goura afirma que a discussão tem dimensão social e civilizatória. “Estamos falando de saúde, tempo de lazer e convivência familiar. Reduzir a jornada de trabalho é pensar em uma economia que também garanta qualidade de vida para quem trabalha.”

A deputada Luciana Rafagnin chama atenção para os impactos da jornada sobre as mulheres. “A escala 6 por 1 pesa ainda mais sobre as mulheres, que acumulam trabalho remunerado e trabalho doméstico. Defender uma jornada digna também é defender justiça social e igualdade de gênero.”

O deputado Professor Lemos, vice-líder da Oposição, observa que o debate vem ganhando força em todo o país. “O fim da escala 6×1 significa mais tempo para descansar, conviver com a família e cuidar da saúde. Esse é um debate necessário para garantir condições de trabalho mais justas.”

O deputado Requião Filho, presidente do PDT-PR, também defende a discussão sobre alternativas para ampliar o tempo de convivência familiar. “Se tem algo em comum entre trabalhadores da indústria e do comércio é que todos querem tempo de qualidade com suas famílias. Pra isso acontecer, precisamos do fim da escala 6×1. Vão tentar te assustar dizendo que redução de escala traz desemprego, além de quebrar e fechar empresas. Não é bem assim. O Estado pode, inclusive, oferecer benefícios fiscais para as empresas, trocando impostos por empregos.”

A audiência pública é organizada pelos deputados Arilson Chiorato (PT), Ana Júlia Ribeiro (PT), Dr. Antenor (PT), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos (PT), Renato Freitas(PT) e Requião Filho (PDT).

Presenças confirmadas

O evento já conta com a confirmação de representantes de centrais sindicais, entidades de trabalhadores e instituições públicas ligadas ao mundo do trabalho.

Entre os convidados confirmados estão:

Marcio Mauri Kieller Gonçalves, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR)

Jamil Dávila, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos e diretor da Força Sindical, representando o presidente Sérgio Butka

Ernane Garcia Ferreira, presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Afins do Estado do Paraná

Artur Bueno de Camargo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação

Josimar Luiz Cecchin, da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores da Alimentação da CUT (CONTAC)Geraldo Iglesias, secretário-geral para América Latina da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação (UITA)

Dr. Fabrício Gonçalves de Oliveira, representante do Ministério Público do Trabalho

Eduarda Jankauskas, coordenadora do movimento Vidas Além do Trabalho (VAT) no Paraná

Sidnei Machado, professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Noa Piatã Bassfeld Gnata, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP e professor de direito do trabalho da UFPR

A audiência será aberta ao público e terá transmissão pelos canais institucionais da Assembleia Legislativa.

Audiência Pública – Pelo fim da escala 6×1

📅 Data: 10 de março de 2026

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) – Curitiba

🎥 Transmissão: canais oficiais da Alep

👥 Realização: Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná

Evento aberto ao público.