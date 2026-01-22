Leis apresentadas por Anibelli valorizam turismo do Litoral do Paraná

Deputado tem diversos projetos aprovados que viraram leis e fomentam o turismo, com destaque para o litoral paranaense

Anibelli está sempre prsente no Litoral e em eventos relacionados à região

A Assembleia Legislativa destaca neste mês de janeiro, de recesso parlamentar, leis aprovadas que reconhecem destinos, definem rotas turísticas e fortalecem eventos e atividades ligadas à fé, à natureza e ao desenvolvimento regional. Entre elas, iniciativas do deputado Anibelli Neto (MDB) vice-presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná.

Muitas das iniciativas ganham força neste período de férias, marcado pelo aumento do fluxo de visitantes, reforçando o setor responsável pela geração de emprego, renda e valorização cultural no Estado.

Ao longo do ano, foram debatidas normas que reconhecem a vocação turística das regiões, com destaque para o Litoral — principal destino nessa época do ano —, além de roteiros religiosos, turismo sustentável e eventos culturais que movimentam a economia local e incentivam o lazer.

Leis

O litoral paranaense, que concentra grande parte do movimento turístico durante o verão, recebeu medidas voltadas à preservação ambiental e ao ordenamento das atividades turísticas.

A Lei nº 22.522/2025, dos deputados Anibelli Neto (MDB) e Alexandre Curi (PSD), instituiu a Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara, que integra os municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba valorizando comunidades tradicionais, valorizando o empreendedorismo sustentável com os processos tradicionais e históricos de produção e os destinos turísticos.

Também de autoria de Anibelli, com co-autoria de Alexandre Curi, a Lei n° 22.648/2005 concede oficialmente à Ilha do Mel o título de Pérola do Litoral do Paraná. O objetivo é fortalecer a promoção turística e a valorização desse importante patrimônio natural do estado.

A Lei nº 22.703/2025, do deputado Anibelli Neto, reconheceu Curitiba como a Capital do Turismo Ferroviário, reforçando a posição da cidade como polo de integração regional e nacional, destacando a importância da malha ferroviária para o turismo, a economia e a preservação cultural. A rota ferroviária turística de Curitiba é reconhecida internacionalmente como uma das mais bonitas do mundo porque cruza a Serra do Mar e tem como destino, justamente, o Litoral do Paraná.

Morretes

Anibelli Neto (MDB) também apresentou, em outubro, o Projeto de Lei nº 874/2025, que reconhece o Município de Morretes como Destino Histórico e Cultural do Turismo Ferroviário do Paraná.

A proposta também institui o dia 5 de fevereiro — data da inauguração da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, em 1885 — como data comemorativa desta importante ligação histórica e cultural.

O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia.

Redação do Correio com informações da Alep