Assembleia Legislativa debate regulamentação da profissão de educador social

Audiência pública, marcada para esta quinta-feira (18) no Plenarinho da Alep, é uma iniciativa do deputado Anibelli Neto

A Assembleia Legislativa do Paraná promove, na quinta-feira (18), no Plenarinho da Casa, uma audiência pública para debater a regulamentação da profissão de educador social. A iniciativa é do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), em parceria com a Associação de Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana (AESCRM).

Segundo o parlamentar, o encontro busca valorizar e dar voz a uma categoria que exerce papel fundamental no amparo e na transformação social. “O trabalho do educador social é essencial para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo caminhos de inclusão, dignidade e cidadania. Essa audiência é um passo importante para discutirmos a regulamentação da profissão, uma reivindicação legítima desses trabalhadores e trabalhadoras”, destacou.

O presidente da AESCRM, Marlon Luiz Lima, também ressaltou a importância da iniciativa: “A audiência pública fortalece a visibilidade da luta pela regulamentação da profissão de educador social, dando legitimidade política e voz à categoria. Reforça ainda a relevância do papel desses profissionais no SUAS e na proteção de populações vulneráveis”.

Deputado Anibelli Neto no plenário | foto: Valdir Amaral / Alep

Programação

A primeira palestra do evento, intitulada “Panorama da Regulamentação da Profissão de Educador Social no Contexto Brasileiro: Possibilidades e Desafios”, será ministrada pelo professor doutor Érico Ribas Machado, coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social (NUPEPES/UEPG).

Na sequência, será realizado um debate com o tema “Articulação dos Trabalhadores e da Sociedade em Torno da Aprovação e Sanção Presidencial do Projeto de Lei 2.941/2019”. O mediador será José Pucci Neto, educador social da AESCRM.

Em seguida, ocorrerá outro debate, desta vez com o tema “Características do Trabalho Desempenhado pelos Educadores Sociais junto à População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social”. A responsável por conduzir a discussão será Charli Regina da Silva Padilha, educadora social da AESCRM.

Ao final da audiência, será elaborado um documento com os principais pontos discutidos, que será encaminhado ao Congresso Nacional, onde tramita o Projeto de Lei 2.941/2019, referente à regulamentação da categoria.



Audiência Pública sobre a regulamentação da profissão de educador social

Data: 18 de setembro

Horário: 9h

Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná

Realização: Deputado Anibelli Neto (MDB) em parceria com a Associação de Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana (AESCRM)