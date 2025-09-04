Assembleia realiza sessão solene em Paranaguá para homenagear Especialistas da Alegria

Foto: Valdir Amaral/ arquivo Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná realizará, no dia 18 de setembro, às 18h30, no Auditório Emir Roth, no Porto de Paranaguá, uma sessão solene em reconhecimento ao projeto “Especialistas da Alegria – Polo Paranaguá”. A homenagem destaca o compromisso do grupo que, há mais de uma década, leva humor, afeto e esperança a hospitais, transformando momentos de fragilidade em experiências de acolhimento e humanidade.

“Os Especialistas da Alegria mostram que saúde e humanização caminham juntas. Eles levam esperança onde há dor e transformam ambientes hospitalares com carinho e humor”, destacou o deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos), autor da proposta. “É uma alegria poder celebrar, agora em Paranaguá, esse projeto que já tocou tantas vidas em Curitiba e que seguirá espalhando amor no Litoral.”

Criado em 18 de outubro de 2012, em Curitiba, o projeto nasceu pelas mãos dos palhaços Dra. Fófys (Regiane Menin), Dr. eNe (Jefferson Bertoldi) e Dra. Figurinha (Rosenir Gonçalves). Em doze anos de atuação, os voluntários já realizaram mais de 500 mil intervenções em quatro hospitais da capital paranaense.

Durante as visitas, os integrantes se transformam: vestem jalecos brancos enfeitados com adereços coloridos, pintam o rosto com a tradicional maquiagem dos palhaços e percorrem corredores e quartos hospitalares, despertando sorrisos e sentimentos positivos em meio a situações de fragilidade.

Reconhecimento

O projeto já havia sido homenageado em uma sessão solene realizada em novembro de 2024, no Plenário da Assembleia Legislativa, marcada pela emoção e pelos depoimentos de pacientes e profissionais de saúde. Na ocasião, a solenidade reuniu 31 palhaços e contou com a entrega de Menção Honrosa a todos os integrantes do projeto, como gesto de reconhecimento pelo trabalho altruísta e impactante que realizam em prol da saúde emocional e mental de pacientes e suas famílias.

Polo Paranaguá

O Projeto Especialistas da Alegria – Polo Paranaguá é uma extensão da iniciativa criada em Curitiba. Com um elenco formado por 19 integrantes, entre artistas e voluntários, o grupo atua de forma contínua e responsável. Desde julho de 2024, já foram realizadas mais de 26 mil intervenções, alcançando milhares de pessoas e consolidando uma proposta de cuidado que une arte, saúde e transformação social.

Em Paranaguá, o projeto atende regularmente cinco instituições de saúde, com seis intervenções semanais: Unidade Avançada Erasto Gaertner, Lar dos Idosos Perseverança, Hospital Regional do Litoral, UPA 24h e Asilo São Vicente de Paulo.

Sessão Solene em Homenagem ao Projeto “Especialistas da Alegria – Polo Paranaguá”

Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Auditório Emir Roth, Porto de Paranaguá