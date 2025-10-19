Prefeitura lança Paranaguá Mobilidade para melhorar o trânsito e planejar o futuro da cidade

Iniciativa integra ações de modernização e segurança no trânsito, com foco em planejamento urbano, tecnologia e atendimento à população

Adriano Ramos e Fabiana Parro no lançamento do programa | fotos: Silvia Costa / PMP

A Prefeitura de Paranaguá lançou oficialmente, nesta sexta-feira (17), o programa Paranaguá Mobilidade, que tem como objetivo aprimorar o trânsito, garantir mais segurança e promover o planejamento urbano da cidade para as próximas décadas.

O evento aconteceu no Aeroparque e contou com a presença do prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, da vice-prefeita Fabiana Parro, do presidente da Câmara Municipal, vereador Adalberto Araújo, e do secretário municipal de Segurança, Francisco Leudomar Nóbrega dos Santos, além de representantes da Guarda Civil Municipal, vereadores, superintendentes e diretores.

O novo sistema é operado pelo Consórcio Engex Arts, empresa especializada em engenharia, planejamento e execução de obras voltadas à mobilidade urbana. O grupo atuará em conjunto com as secretarias municipais, oferecendo suporte técnico e operacional às ações de trânsito.

Compromisso da gestão

Durante o lançamento, o prefeito Adriano Ramos destacou que a iniciativa cumpre um compromisso e representa um avanço importante na organização da cidade.

“O Programa Paranaguá Mobilidade era um compromisso nosso. Sabemos que a cidade não foi planejada como deveria, há anos atrás, e precisa de uma estrutura moderna. Estamos oferecendo equipamentos, equipe e suporte para melhorar o fluxo, garantir segurança e dar agilidade ao trânsito. E é importante reforçar: essa empresa não tem poder de multar, ela vem para somar”, explicou o prefeito.

Adriano Ramos também ressaltou que o programa já iniciou estudos técnicos com base em levantamentos feitos por engenheiros de tráfego.

“Só na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto passam cerca de 2.200 bicicletas por dia, segundo o levantamento. Tudo está sendo feito com base em dados para que as ações realmente tragam resultados à população”, completou.

Planejamento para o futuro

A vice-prefeita Fabiana Parro destacou que o projeto faz parte de uma visão de longo prazo para Paranaguá.

“Estamos pensando em uma cidade para os próximos 30 anos. Mobilidade urbana não é apenas sobre carros e ônibus, mas também sobre pedestres e ciclistas. É um olhar humano, que transforma e faz de Paranaguá uma cidade mais justa e segura para todos”, afirmou.

Integração entre os poderes

O presidente da Câmara Municipal, Dr. Adalberto Araújo, elogiou o compromisso da gestão municipal.

“O trabalho técnico e o planejamento vão melhorar o trânsito e tornar as ruas mais seguras. A Câmara estará lado a lado com o Executivo nesse avanço, inclusive na revisão do Plano Diretor”, disse.

Ações integradas e apoio técnico

Segundo o secretário de Segurança, Francisco Nóbrega dos Santos, a população aguardava um programa como esse há anos.

“A mobilidade urbana técnica era uma demanda antiga. A equipe vai revisar cruzamentos, semáforos e fluxos, com o objetivo de dar fluidez e segurança ao trânsito. A Guarda Municipal permanece atuando, agora com mais apoio técnico”, ressaltou.

O comandante da Guarda Civil Municipal e coordenador de mobilidade urbana, Clodoaldo Alves Leandro, explicou que a empresa atuará de forma integrada com a Prefeitura.

“Teremos suporte técnico e operacional para as secretarias, com viaturas, motos, guinchos e engenheiros de tráfego. Vamos trabalhar no atendimento à população e no tratamento dos pontos críticos do trânsito”, informou.

A superintendente de Trânsito, Gisele Tavares de Miranda, destacou que a partir do dia 23 de outubro, as primeiras ações serão implantadas.

“A equipe começará pela Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, com mudanças de fluxo em horários de pico e soluções inovadoras para amenizar o trânsito da cidade”, afirmou.

Com a implantação do programa Mobilidade Paranaguá, a Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança, o planejamento e o bem-estar da população, preparando a cidade para um futuro mais organizado e acessível.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio