Padre é denunciado por crime de importunação sexual em Paranaguá

De acordo com a denúncia, padre pediu para os pais da vítima fecharem os olhos durante oração para tocar indevidamente a jovem

Foto ilustrativa: Depositphotos

O Ministério Público do Paraná denunciou criminalmente um homem que, ocupando a posição de padre, importunou sexualmente uma mulher, então com 20 anos de idade, nas dependências de uma igreja na Ilha dos Valadares, em Paranaguá.

O caso ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2022 e a ação penal, proposta pela 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, foi recebida pelo Judiciário nesta segunda-feira, 20 de outubro.

Áudio da promotora de Justiça Simone Berci Francolin

De acordo com apurações do caso, o pároco, que tem nacionalidade indiana e tinha 43 anos na data do crime, valendo-se da posição de respeito e confiança que possuía entre os fiéis, cometeu a importunação em um momento de oração, atuando para que os pais da vítima não percebessem o abuso cometido.

O denunciado teria instruído os presentes a fecharem os olhos, oportunidade em que tocou indevidamente a vítima.

Além da condenação do agora réu às penas previstas em lei, o Ministério Público requer a fixação da obrigação de pagamento de indenização pelos danos sofridos pela vítima, em valor mínimo de R$ 20 mil.

Outras vítimas

Outras pessoas que eventualmente se identifiquem como vítimas de fatos semelhantes ocorridos na paróquia podem entrar em contato com o Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá (Telefone 41 3422-8620 e [email protected]).