Estado fará duplicação da Atílio Fontana e boulevard no Centro Histórico de Paranaguá

Secretário Guto Silva anuncia, ao lado do prefeito Adriano Ramos e do diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, obras no valor de R$ 33 milhões

An[incio foi feito na Aciap | foto: Divulgação/Prefeitura de Paranaguá

O Governo do Estado anunciou novas obras em Paranaguá voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura portuária e valorização turística.

Entre as principais intervenções previstas estão a duplicação da Avenida Senador Atílio Fontana e a revitalização da Rua Conselheiro Sinimbu, que se transformará em um boulevard (espaço urbano com calçadas amplas, paisagismo e áreas de convivência,) ligando a Igreja Matriz à Igreja de São Benedito. As intervenções vão contar com apoio da Secretaria das Cidades.

O anúncio foi feito na última quinta-feira (16) na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap) pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva, em encontro com o prefeito Adriano Ramos.

Silva explicou que a duplicação da Atílio Fontana é estratégica para o desenvolvimento do Litoral e deve receber investimento de quase R$ 25 milhões. “É uma via de seis quilômetros que liga a cidade ao Terminal de Contêineres. Uma obra fundamental para ampliar o acesso e reduzir os congestionamentos. É um pavimento em concreto, de longa durabilidade, que vai melhorar a mobilidade e impulsionar o crescimento da região”, afirmou.

Na Rua Conselheiro Sinimbu, a ideia é transformar o local em um espaço de convivência, cultura e lazer, valorizando o centro histórico da cidade. O investimento estimado é de R$ 8 milhões. “A Conselheiro Sinimbu é parte da história de Paranaguá e do Paraná. Ter um boulevard moderno muda a cara da cidade. O projeto apresentado pelo prefeito é belíssimo e dialoga com a revitalização do Rio Itiberê e com o novo terminal de passageiros do porto, que começa a ser construído no próximo ano”, completou o secretário.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova, também da Secretaria das Cidades, vai beneficiar Paranaguá com investimentos de cerca de R$ 100 milhões. Segundo o prefeito Adriano Ramos, os projetos desse programa estão em fase final. “Já enviamos à Paranacidade a relação de 177 ruas que serão pavimentadas. A previsão é concluir os projetos em outubro, assinar os convênios e iniciar as obras logo em seguida”, disse Ramos.

Também participaram da reunião o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o chefe de Gabinete da Prefeitura, André Ferruci, os vereadores Luiz de Sá Maranhão Neto, Antônio Ricardo dos Santos, Francisco Carlos Busmaier e Wellington Frandji, além do presidente da Aciap, Eloir Martins, lideranças sindicais, empresários e representantes de outros segmentos da sociedade civil.