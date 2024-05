Assembleia repercute crise fiscal do Paraná apontada pela Firjan

Com um déficit orçamentário de R$ 3,5 bilhões, Paraná ocupa a 4ª posição no ranking de pior situação fiscal do país

Líder da oposição, Requião Filho, comentou a situação difícil do Estado | Foto: Eduardo Matysiak

A Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) destacou a gravidade da situação fiscal do estado, citando o recente relatório da Firjan. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o Paraná enfrenta um dos maiores desafios fiscais do Brasil, com um déficit previsto de R$ 3,5 bilhões para 2024, só superado por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará.

Para o deputado Requião Filho, líder da Oposição, a realidade fiscal do Paraná diverge significativamente das promessas governamentais.

“A propaganda do governo apresenta uma série de conquistas ilusórias. Porém, os fatos mostram que estamos entre os estados com pior desempenho fiscal no Brasil. Isso reflete diretamente no bolso da população, com aumento nos custos de serviços básicos e a retomada de medidas impopulares como o pedágio. Precisamos de transparência e gestão eficaz para superar essa fase”, enfatiza o deputado.

O estudo da Firjan, baseado nos dados enviados pelos estados à Secretaria do Tesouro Nacional, critica a estratégia de elevação de impostos adotada por diversos estados, incluindo o Paraná.

Nos últimos dois anos, o Paraná aumentou a alíquota modal do ICMS de 18% para 19,5% — uma medida que, segundo o relatório, não conseguiu resolver o problema do déficit.