Atividades de esporte de verão na areia começam no dia 28

Montagem do Posto de Ipanema, em Pontal do Paraná | Foto: Arnaldo Neto/AEN

A abertura oficial da operação Verão Maior Paraná 2024/2025, pelo governador Ratinho Junior acontece na manhã deste sábado (21), no Centro de Eventos do Balneário Marissol, em Pontal do Paraná. Mas as arenas esportivas na areia iniciam as atividades uma semana depois, no dia 28.

A Arena Verão Maior fica em Caiobá, em Matinhos, e tem capacidade para mais de 1,5 mil pessoas acompanharem competições esportivas ao longo da programação. Também há os postos fixos, sendo mais um em Matinhos, no balneário que leva o nome da cidade; três em Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá); e um em Guaratuba (na Praia do Morro do Cristo).

Há ainda estruturas montadas praias de água doce em Porto São José (município de São Pedro do Paraná), Porto Maringá (na cidade de Marilena) e Porto Rico. Cada posto conta com decks, arquibancadas, palcos, tendas, stands e banheiros de contêiner.

Entre as atrações previstas para acontecer nestes pontos estratégicos estão aulas de ginástica, dança, recreação infantil, caminhadas, competições esportivas e gincanas.

Além disso, também estarão presentes com ações itinerantes, exposições e serviços voltados à comunidade, formando o popular Condomínio Verão Maior Paraná, outros 11 órgãos estaduais.

Confira os endereços dos postos e da arena do esportiva:

Caiobá – Arena Verão Maior e posto de atendimento – Avenida Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa

Matinhos – Avenida Beira Mar, entre as ruas Umuarama e Toledo

Ipanema – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida São Luís

Shangri-lá – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl

Praia de Leste – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte

Guaratuba – Praia do Cristo, no final da Avenida Atlântica

Região Noroeste – Porto São José, no município de São Pedro do Paraná, na Avenida Paraná; e em Porto Rico, na Prainha e Barranca

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA – Além das arenas, a programação esportiva do Verão Maior Paraná 2024/2025 contará 31 eventos, dentro do escopo dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs). Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, os municípios de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Morretes, além da Ilha do Mel e de São Pedro do Paraná, no Noroeste, vão receber torneios esportivos estaduais, nacionais e internacionais.

Confira a programação dos eventos do esporte:

31/12 – Corrida da Virada, em Matinhos

04/01 – Verão Moto Show, na Arena Verão Maior Caiobá

11/01 – Cross Games, na Arena Verão Maior Caiobá

11 e 12/01 – Torneio Verão Basquete 3×3, em Matinhos

17/01 – Troféu Elite (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), em São Pedro do Paraná

18/01 – Vôlei de Praia Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

18 e 19/01 – Beach Tennis Adaptado, no Posto de Matinhos

18 e 19/01 – Circuito Paranaense de Handebol de Areia, no Posto de Matinhos

18 e 19/01 – Lobafest, na Ilha do Mel

19/01 – Levantamento de Peso Olímpico, no Calçadão de Ipanema – Pontal do Paraná

19/01 – Travessia dos Veteranos, em São Pedro do Paraná

24/01 – Travessia Noturna, em São Pedro do Paraná

24 a 26/01 – Torneio Futevôlei das Estrelas, na Arena Verão Maior Caiobá

25 e 26/01 – Best Trick Skate Red Bull, na Arena Verão Maior Caiobá

25 e 26/01 – Beach Flag, no Posto de Matinhos

26/01 – Travessia a nado, na Praia Central de Guaratuba

26/01 – Corrida dos Guarda-Vidas, na Praia de Caiobá

01/02 – Desafio JAN de Obstáculos, em Morretes

01 e 02/02 – MMA Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

02/02 – Cross Country, em Morretes

02/02 – Travessia do Porto, São Pedro do Paraná

05 a 09/02 – ITF Beach Tennis, na Arena Verão Maior Caiobá

13 e 14/02 – Troféu Elite (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), na Arena Verão Maior Caiobá

15/02 – Beach Soccer Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

15/02 – 4º Desafio Ronda Dos Galáticos, na Arena Verão Maior Caiobá

15 e 16/02 – Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, local a definir

21/02 – 4º Piriathlon de Areia, em Matinhos

22/02 – Travessia Dos Veteranos, na Praia Central de Guaratuba

22 e 23/02 – Campeonato Paranaense de Surf, local a definir