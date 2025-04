Saúde de Pontal recebe 2 profissionais dos Mais Médicos e 48 aprovados em concurso

UBS em Pontal do Paraná | foto: PMP/Arquivo

A Prefeitura de Pontal do Paraná está recebendo o rdois profissionais do programa federal Mais Médicos e convocando 48 aprovados em concurso público – incluindo outros dois médicos.

Também estão sendo chamados 2 dentistas, 2 técnicos em saúde bucal, 5 enfermeiros, 12 técnicos de enfermagem, 15 agentes comunitários de saúde e 10 agentes de combate a endemias.

O prefeito Rudão Gimenes comentou a conquista: “Seguimos com ações para garantir que os atendimentos cheguem a todos os bairros e balneários. A convocação desses profissionais é parte de um planejamento que vem sendo executado com base nas demandas identificadas pela Secretaria de Saúde”.

“Esses profissionais vão atuar no funcionamento das equipes de Estratégia Saúde da Família e nas ações de campo voltadas à prevenção, ao atendimento básico e ao controle de doenças”, explica a secretária municipal de Saúde, Michele Straub.

A lista completa dos convocados estão no Edital de Convocação do Concurso Público no link: https://www.controlemunicipal.com.br/…