Sanepar faz vistoria em imóveis de Pontal e anuncia que vai multar ligação de esgoto irregular

Fotos: Sanepar

Proprietários de imóveis em Pontal do Paraná que foram notificados pela Sanepar por conta de ligações irregulares de esgoto foram avisados que precisam corrigir as situações apontadas pelos técnicos da empresa em até 90 dias da notificação e comunicar a companhia.

O descumprimento pode levar a multas cujos valores estão relacionados com o consumo de água dos últimos 12 meses. Se for constatada reincidência na irregularidade numa segunda vistoria, o valor da multa é dobrado. “Outras sanções podem ser aplicadas pela Sanepar ou no âmbito jurídico, dependendo de cada caso. Segundo a Sanepar, até mesmo a prefeitura pode promover sanções”, informa a companhia estadual de saneamento.

As notificações foram entregues aos clientes durante a força-tarefa do trabalho de vistorias técnico-operacionais (VTOs), realizado para analisar as ligações de esgoto em Pontal do Paraná. O trabalho foi intensificado durante o período de Carnaval, aproveitando o período em que mais veranistas estavam com os imóveis abertos.

Naquele período, a equipe da Sanepar passou nos imóveis verificando as instalações hidráulicas e a canalização da água da chuva para conferir, principalmente, se a conexão das instalações lançamento do esgoto dos imóveis foi executada corretamente.

“Todo esse trabalho e esforço visa reduzir os impactos causados, principalmente em dias de chuva, nos sistemas de drenagem e na operação e manutenção dos sistemas de coleta e tratamento do esgoto. As tubulações coletoras de esgoto são projetadas e dimensionadas para receber um volume específico de esgoto. Quando a água da chuva está ligada na rede da Sanepar, podem ocorrer também extravasamentos em locais públicos e mesmo refluxo do esgoto para dentro dos imóveis”, explica o gerente regional da Sanepar no Litoral, Marcos Muniz.

Ele alerta também para um aspecto ambiental muito importante: o esgoto não deve ir para a galeria de chuva. “É a rede coletora de esgoto que transporta os resíduos até uma estação para que seja realizado o tratamento adequado antes de voltar para a natureza. Se a conexão do esgoto vai para uma galeria pluvial, o esgoto não encontra o destino correto e o morador causa poluição ambiental. É algo que ninguém quer para sua vizinhança, para a sua cidade, para a sua praia. Por isso, a necessidade da correção da ligação e o motivo de existir multa para quem não adequa as instalações. É uma situação que afeta a todos”, complementa.

Muniz explica que, durante as vistorias da Sanepar, são analisadas as conexões internas de direcionamento do esgoto, se há caixa de gordura instalada de acordo com os padrões sanitários, se o lançamento da água da chuva é feito corretamente nas galerias pluviais e também se há lançamento de esgoto em galerias pluviais. Para isso, os clientes precisam permitir a inspeção, que pode ser acompanhada pelos moradores e agentes da Prefeitura local.

Proprietário deve comunicar a regularização

O gerente alerta para o fato de que é importante informar à Sanepar sobre a correção das ligações irregulares. “Como são muitos os imóveis na cidade e há um prazo para essa correção, é fundamental que o cliente comunique que fez a regularização. Assim, ele evita ser multado ou vistoriado novamente. Se o problema persiste, a multa dobra de valor”, conta.

Para comunicar sobre a regularização, o cliente de Pontal do Paraná deve fazer contato pelo número de telefone designado na notificação ou entrar em contato com Sanepar por mensagem no WhatsApp (41) 99544-0115 ou pelo telefone 0800 200 0115.