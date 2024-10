Audiência pública sobre energia elétrica em comunidades de Guaraqueçaba será no dia 24

Barra do Ararapira | foto: Zig Koch

A audiência pública promovida pelo Ministério Público do Paraná para debater o acesso ao direito fundamental à energia elétrica com as comunidades de pescadores artesanais da Baía dos Pinheiros, em Guaraqueçaba, foi remarcada para o dia 24 de outubro. A reunião estava marcada para a quinta-feira (10).

O encontro é promovido pela 1ª Promotoria de Justiça de Antonina, com apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, e acontecerá na comunidade de Vila Fátima, às 9h30.

São convidadas a participar do debate as comunidades das localidades de Barbados, Sebuí, Abacateiro, Vila Rita, Saco do Morro, Vila Fátima, Varadouro e Barra do Ararapira.

A audiência, que é aberta à participação de todos os interessados, pretende debater problemas identificados pela população em relação ao direito à energia elétrica, bem como tratar com os representantes dos órgãos públicos envolvidos os encaminhamentos necessários para a resolução das demandas.

Além de lideranças comunitárias locais, serão convidados representantes do Judiciário Estadual e Eleitoral, da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos (Ibama), da Superintendência do Patrimônio da União no Paraná (SPU/PR), do Instituto Federal do Paraná (IFPR), do Ministério Público Federal (MPF) e do Legislativo.