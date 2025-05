Litoral do Paraná tem cinco cidades no Mapa do Turismo Brasileiro

Mapa do Turismo

Dos 399 municípios do Paraná, 161 aparecem na relação atualizada do Mapa do Turismo Brasileiro, que reúne municípios que adotam a atividade turística como estratégia de desenvolvimento e prioridade em seus planos de trabalho, realizando investimentos e ações para a promoção do setor. Das sete cidades do Litoral, cinco estão no mapa (veja neste texto).

Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o resultado do Paraná é uma prova de que o turismo estadual cresce em vários aspectos. “Estar no Mapa do Turismo Brasileiro significa estar alinhado com os princípios da Política Nacional de Turismo, habilitando nossos municípios para a captação de recursos federais, tão importantes para o desenvolvimento dos territórios”, afirma.

Litoral tem 3 “municípios turísticos” e 2 “complementares”

A iniciativa federal passou por uma atualização recente, por meio do novo Plano Nacional do Turismo (PNT), da Lei Geral do Turismo (Nº 14.978, de 2024) e do Programa de Regionalização do Turismo, com a portaria Nº 9 de 24/04/25. Sobre a categorização, antes municípios eram elencados por meio de um ranking nas posições A, B, C e D. Agora são separados em: turístico; com oferta turística complementar; e de apoio ao turismo.

Do total de municípios paranaenses, 18 estão na seção mais alta – classificados como turísticos –, enquanto 142 são de oferta turística complementar e 1 é de apoio. Os “municípios turísticos” concentram os maiores fluxos de visitantes e detêm os principais atrativos e serviços turísticos. Já os “municípios com oferta turística complementar” possuem atrativos e serviços que agregam à oferta da região. Os “municípios de apoio ao turismo”, por sua vez, não têm fluxo turístico ou apresentam movimento pouco expressivo, mas se beneficiam da atividade fornecendo, para cidades com oferta complementar, mão de obra, serviços ou produtos associados ao setor.

Do Litoral, o mapa classifica como municípios turísticos as três cidades balneárias: Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Antonina e Morretes estão na categoria município com oferta turística complementar.

A classificação se baseia em vários requisitos, sendo que alguns dependem de informações fornecidas pelas prefeituras. Guaraqueçaba e Paranaguá, apesar de terem intensa atividade turística, não cumpriram até o final de 2024, os requisitos (ou informações) para entrar no mapa.

A importância de estar no mapa

Participar do Mapa do Turismo também ajuda nas tomadas de decisões estratégicas da gestão pública, que pode orientar novas políticas específicas para cada município, entendendo as necessidades. É o que explica Alessandra de Paula Xavier, turismóloga da Secretaria do Turismo (Setu-PR).

“O mapa é o principal instrumento do Programa de Regionalização do Turismo e propicia diversos benefícios aos municípios, como o repasse de recursos públicos do Ministério do Turismo, que hoje é destinado apenas aos locais no mapa. Com isso, também são fomentadas as atividades que desenvolvem os territórios, impactando os serviços, a renda, a geração de emprego e a promoção daquele local”, diz.

Estar no mapa representa um avanço em âmbito local, estadual e nacional, uma vez que os territórios das Agências de Desenvolvimento Regional fazem parte de uma grande rede destinada à identificação do desempenho local. Para entrar, os municípios precisam atender aos critérios estabelecidos em âmbitos nacional e estadual. Um deles é possuir um órgão local que seja responsável pelo setor turístico e um orçamento definido para investimentos.

Também é necessário que as empresas e trabalhadores estejam registrados no Cadastur – sistema do Ministério do Turismo que regulamenta o setor. Os municípios interessados podem realizar os primeiros passos para ingressar no mapa clicando aqui.

Confira o Mapa do Turismo aqui



Edição do Correio, com informações da Setu-PR/AEN