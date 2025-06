Caravana chega ao Litoral para apoiar municípios na Política Nacional Aldir Blanc

Segundo levantamento, R$ 2,3 milhões, até maio, prefeituras do Litoral conseguiram executar menos de 50% da primeira parcela de recursos recebidos do PNAB

Encontro promovido em Laranjeiras do Sul | foto: Divulgação

A caravana “Pactos pela Cultura” chega agora ao Litoral no final de junho. A iniciativa do Comitê de Cultura do Paraná tem o propósito de promover a integração regional e aproximar os gestores públicos da sociedade civil no planejamento e execução da Política Nacional Aldir Blanc, programa que está investido mais de R$ 15 bilhões para financiar a arte e a cultura do Brasil, o maior valor da história.

No Litoral, o encontro acontece no dia 28 de junho, um sábado, das 9h às 20h, na Estação Ferroviária de Paranaguá, mas espera conta com a participação da administração pública e da população de todos os sete municípios da região. Inscreva-se aqui: https://pr.comitedecultura.org.br/pactospelacultura/

“A caravana é pensada para promover o diálogo, a colaboração e a troca entre municípios com realidade semelhantes, dando protagonismo aos agentes locais, para que o dinheiro da Política Aldir Blanc possa ser usado de maneira estratégica, de acordo com as necessidades e a vocação de cada lugar”, explica Bruno Vanhoni, coordenador da caravana.

O Paraná, incluindo o governo estadual e seus 399 municípios, receberão ao todo quase R$ 600 milhões até 2027. “A maioria das nossas prefeituras nunca teve acesso a tantos recursos para investir no setor cultural”, afirma Vanhoni.

No ano passado, por exemplo, os municípios do Litoral receberam a primeira parcela da Política Aldir Blanc. Ao todo, foram mais de R$ 2,3 milhões, mas as prefeituras conseguiram executar menos de 50% disso até maio deste ano. “Isso aconteceu também porque tivemos a troca das gestões municipais este ano, muitas equipes estão tomando pé do que está acontecendo, e podemos ajudar com isso”, garante Vanhoni.

O encontro do dia 28 de junho tem uma programação extensa, que inclui um painel sobre o Sistema Nacional de Cultura, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura e a Política Nacional Aldir Blanc e uma oficina de escrita de projetos culturais, além de grupos de trabalho e discussão. O encerramento será feito por artistas locais.

Associação dos Jornalistas e Críticos Culturais do Paraná

Na mesa de abertura acontece ainda uma breve apresentação do plano para constituir a Associação dos Jornalistas e Críticos Culturais do Paraná, ideia apoiada pelo Comitê de Cultura e que pretende ser um canal para reunir e projetar as reivindicações da categoria. Durante o dia, uma tenda dedicada a receber a imprensa também fará esclarecimentos a respeito.

Comitê de Cultura do Paraná

Instalados em todos os estados do Brasil em 2024, pelo Governo Federal, os Comitês de Cultura têm o papel de facilitar o acesso de artistas e produtores a recursos financeiros e demais políticas públicas, respeitando a nossa diversidade cultural.

No Paraná, o Comitê é liderado pelo Coletivo Soylocoporti, uma organização com 20 anos de experiência. A rede também é formada pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia (Ceagro), de Rio Bonito do Iguaçu, e pelo Instituto Cidadania, de Londrina.

A primeira edição da caravana “Pactos pela Cultura” aconteceu em Laranjeiras do Sul, no centro-sul do estado.