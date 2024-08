Caçadores e palmiteiros montam acampamento no Pico do Marumbi

Caçadores e palmiteiros montam acampamento no Pico do Marumbi

Foto: IAT

Um acampamento de caçadores foi montado dentro do Parque Estadual Pico do Marumbi, que fica entre os municípios de Morretes, Piraquara e Quatro Barras, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral do Estado.

Após denúncias anônimas, o Instituto Água e Terra (IAT) e o Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde desmontaram a estrutura. A ação aconteceu na segunda-feira (19), quando não havia nenhuma pessoa no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, há fortes indícios de que a estrutura foi erguida para caça de animais silvestres e para a extração ilegal de palmito. As cabanas foram desmontadas e destruídas pelos policiais e gestores do parque estadual. Novas operações na região estão previstas para ocorrer nos próximos dias.

“Contamos com a colaboração das pessoas para que nos ajudem a combater crimes ambientais. Qualquer ação irregular precisa ser informada ao IAT e à polícia ambiental para que possamos preservar a Mata Atlântica e a fauna silvestre do Paraná”, afirmou o chefe do Parque Estadual Pico do Marumbi, Gabriel Camargo Macedo.

COMO AJUDAR – A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora e a fauna silvestres. Quem pratica o desmatamento ilegal está sujeito a penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e no Decreto Federal nº 6.514/08 (Condutas Infracionais ao Meio Ambiente). O responsável também pode responder a processo por crime ambiental.

O principal canal do Batalhão Ambiental é o Disque-Denúncia 181, o qual possibilita que seja feita uma análise e verificação in loco de todas as informações recebidas do cidadão.

No IAT, a denúncia deve ser registrada junto ao serviço de Ouvidoria, disponível no Fale Conosco, ou nos escritórios regionais. É importante informar a localização e os acontecimentos de forma objetiva e precisa. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem realizar o atendimento.

PROTEÇÃO INTEGRAL – O Parque Estadual Pico do Marumbi tem 8,7 mil hectares de área e é classificado como Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral, ou seja, um complexo ambiental com objetivo principal de conservar a rica biodiversidade local.

Entre os principais atrativos, destaque para parte da histórica Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com diversas construções antigas como as Estações do Marumbi e Engenheiro Lange. Vale a visita também ao Salto dos Macacos; Caminho do Itupava; Conjunto do Marumbi, formado por diversos Picos que superam mil metros de altitude, como a Ponta do Tigre (1.400 m); e as trilhas Noroeste, Frontal e Morro do Rochedinho.