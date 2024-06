MP investiga dano ambiental no Marumbi e Pico Paraná por causa de rallies

37º Rally da Estrada da Graciosa, realizado em junho, atraiu mais de 6 mil turistas | foto: Guilherme Martines / SEES

O Ministério Público do Paraná (MPPR) instaurou procedimento administrativo para apurar possíveis danos ambientais nos parques Marumbi e Pico Paraná, provocados por provas de rally.

O Parque Estadual Pico do Marumbi fica nos municípios de de Morretes, Piraquara e Quatro Barras. O Parque Estadual Pico Paraná fica em Campina Grande do Sul e Antonina.

A notícia é do jornal Plural. “Uma denúncia foi feita em abril e, de acordo com publicação em diário oficial, houve abertura do procedimento administrativo em maio deste ano”, informa o jornal.

O caso está sendo acompanhado pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), do MPPR. O dano aconteceria pelos acampamentos decorrentes das provas.

“No Parque Marumbi funciona o controle de acesso pelo lado de Morretes do IAT, porém ao lado de Piraquara onde fica o Morro do Canal não há esse cuidado, já que é feito por uma área particular (…) Por lá estão abrindo e afundando o solo já frágil ao redor de imensas rochas, no trecho da gruta, o que é um risco”, diz a denúncia, de acordo com o Plural.

Ao Plural, o MPPR informou que neste momento “avalia quais medidas serão adotadas para obtenção de informações atualizadas sobre as condições dos parques citados e as estratégias para aprimorar essas unidades de conservação”.

“O Gaema solicitou informações complementares ao denunciante e ainda não houve pronunciamento no processo do Instituto Água e Terra (IAT)”, completa o jornal.

Fonte: Plural