Empreendedores do Litoral recebem treinamento em parceria com Airbnb

Foto: Gabriel Rosa/AEN

Até a primeira quinzena de agosto, 36 empreendedores das cidades de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes participam uma incubação técnica em parceria da Invest Paraná com a Airbnb, plataforma de hospedagens.

A iniciativa visa capacitar os empreendedores para receberem visitantes após a criação da rota turística “Coração da Mata Atlântica: segredos do Paraná”, lançada em abril pela parceria entre a plataforma e a agência pública estadual de fomento. O objetivo é fortalecer a economia da região e fazer do turismo um indutor do desenvolvimento sustentável.

Entre os temas abordados no treinamento estão marketing digital, gestão e finanças, sustentabilidade e diferenciais de mercado, integração do trade turístico e cases de sucesso. Nos encontros presenciais, foram realizadas rodadas de desenvolvimento, com sugestões dos empresários sobre diferenciais e roteiros a serem explorados.

Os empreendedores foram selecionados após um chamamento público voltado a pessoas físicas e jurídicas que atuem com serviços de acomodação e hospedagem, visitação à propriedades e experiências turísticas, passeios ou tours e de gastronomia e alimentação. Durante quase quatro meses eles passaram por treinamento presenciais e online.

Foto: Invest Paraná

Jaqueline Oliveira é proprietária do Sítio Brigitte, em Morretes, onde produz alimentos orgânicos e explora turismo rural. Segundo ela, os encontros têm sido fundamentais para fomentar o turismo sustentável e consciente. “É uma oportunidade de as pessoas terem essa capacitação, de conhecerem as belezas, a importância dos recursos naturais que existem aqui, as montanhas, os morros, os animais, uma infinidade de coisas e que temos que preservar”, afirma.

“Estou muito feliz que o Estado esteja organizando isso. Nasci em São Paulo e quando as pessoas perguntam de onde eu vim eu digo: da Mata Atlântica. O fato de o governo demonstrar essa preocupação dá uma sensação de responsabilidade”, completa.

Quem também está participando da capacitação é a guia de turismo Allana Araújo, de Antonina. Um de seus objetivos é montar uma rota turística que passe pelos três municípios. “Eu estou aproveitando o máximo possível de todas as etapas do treinamento. Quem está disposto a cooperar com sustentabilidade, tem que colocar a mão na massa e aproveitar o máximo que puder, colocando isso em prática”, afirma a guia. “Minha ideia é formar roteiros, integrar os três municípios e gerar emprego e renda”.

VOCAÇÕES REGIONAIS – Antonina, Guaraqueçaba e Morretes integram o programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS) Mata Atlântica, da Invest Paraná. Ele incentiva o desenvolvimento econômico sustentável de diferentes regiões paranaenses. O programa trabalha com as comunidades locais para inserir valor comercial à produção de pequenos empreendedores, sem deixar de lado processos tradicionais e históricos de produção.

O gerente de Desenvolvimento Econômico da agência, Bruno Banzato, explica que o programa busca valorizar o turismo por meio de uma identidade local. “O que estamos fazendo é transformar isso numa rota integrada, fazendo com que as pessoas se reconheçam como empreendedores. Essa capacitação é voltada para isso”, afirma.

“Não é só uma rota promocional, queremos que ela funcione bem na execução”, complementa Rogério Chaves, diretor de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná.

PARCERIA – A capacitação dos empreendedores para atuarem da rota turística “Coração da Mata Atlântica: segredos do Paraná” é fruto de uma parceria entre a Airbnb, iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica, Invest Paraná, Secretaria do Turismo e Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur Litoral). A ideia é alavancar o turismo regional nas cidades de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes que estão inseridas no maior remanescente do bioma no Brasil.

A Invest Paraná conta com um site dedicado ao VRS Mata Atlântica com informações sobre a rota e, em breve, as atrações turísticas dos empreendedores participantes, com dados, contatos e atrativos de cada um. A página será atualizada após o fim da incubação.

O Airbnb também mantém uma página online dedicada à rota, com informações sobre as atrações turísticas, culinária, além de indicações de hospedagens pela plataforma. A ideia é que, após a capacitação, os produtos e serviços dos empreendedores sejam adicionados, como forma de divulgar informações relevantes para aqueles que desejam explorar os atrativos da rota.

Entre os destinos que compõem a rota estão a Estrada da Graciosa, o Parque Estadual Pico do Marumbi, o Caminho do Itupava, passeios de trem, as cachoeiras na Serra do Mar, as ilhas de Guaraqueçaba, a culinária local, entre outros. Ao todo, são nove roteiros que integram as Rotas Airbnb Brasil, iniciativa da empresa para fomentar o turismo sustentável e consciente, aliado ao desenvolvimento econômico local.