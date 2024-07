PM Ambiental aplica multas de R$ 31 mil por desmatamento e caça ilegal no Potreiro

O Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba atendeu, no sábado (27), uma denúncia de crimes ambientais em uma propriedade na localidade rural de Potreiro, em Guaratuba.

No local foi identificado o corte da vegetação nativa em um total de 1.384 metros quadrados de área. Também foi encontrada uma armadilha para caçar animais silvestres.

Foram lavrados dois autos de infração ambiental por destruir vegetação nativa, objeto de especial preservação, não passível de autorização para supressão, no valor de R$ 14.000,00 cada, além do embargo do local.

Também foi feito um auto de infração ambiental por penetrar em unidade de conservação (APA de Guaratuba) conduzindo instrumentos próprios para caça, sem licença da autoridade competente, no valor de R$ 3.000,00

O Ministério Público Estadual foi oficiado a respeito dos crimes ambientais.