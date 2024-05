Câmara dos Deputados homenageia os 50 anos da Itaipu Binacional

Iniciativa foi de deputados federais e contou com a participação de diretores da empresa. Solenidade aconteceu no plenário Ulysses Guimarães, nessa quinta-feira (16)

Os 50 anos de fundação da Itaipu Binacional, completados na sexta-feira (17 de maio), foram celebrados em uma Sessão Solene da Câmara dos Deputados, às 14h desta quinta-feira (16), no plenário Ulysses Guimarães. A homenagem foi iniciativa dos deputados José Guimarães (PT-CE), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), além de outros 11 deputados que também assinaram o requerimento.

A sessão foi presidida pela deputada paranaense Gleisi Hoffman, que foi diretora financeira executiva de Itaipu entre os anos 2003 e 2006. Gleisi fez um apanhado da história da empresa, desde a sua criação, em 17 de maio de 1974, passando pela construção do empreendimento e chegando aos dias atuais, em que a usina hidrelétrica mantém um papel estratégico para a integração sul-americana e grande impacto no desenvolvimento sustentável e na segurança energética do Brasil.

“Esta é uma homenagem justa e necessária a todos que se empenharam na construção e consolidação deste patrimônio do povo brasileiro e dos nossos vizinhos e parceiros do Paraguai. Itaipu é uma obra grandiosa que se tornou referência mundial na geração de energia, na indução do desenvolvimento sustentável e na cooperação entre países”, afirmou a deputada.

O diretor-geral brasileiro, Enio Verri, e o diretor-geral paraguaio, Justo Aricio Zacarías Irún, compuseram a mesa solene em nome da Itaipu. Também fizeram parte da mesa o diretor-presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), Luis Fernando Paroli Santos, e o embaixador do Paraguai no Brasil, Angel Delgadillo. Os diretores Renato Sacramento (técnico executivo), André Pepitone (financeiro executivo), Luiz Fernando Delazari (jurídico) e o paraguaio Rafael Demetrio Lara Valenzuela (financeiro) também prestigiaram a sessão.

Enio Verri: “Base sólida para as futuras gerações

Em seu discurso, Enio Verri dedicou solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, acometido pela tragédia causada pelas fortes chuvas no Estado. “Nossos pensamentos estão com cada família afetada por essa calamidade e com todos aqueles que perderam seus entes queridos, seus lares e seus meios de subsistência”, disse. Ele também reforçou o papel da Itaipu em apoiar o governo federal nas ações de reconstrução do estado vizinho.

O diretor-geral brasileiro destacou a marca atingida em março deste ano, de 3 bilhões de megawatts-hora gerados pela usina desde que começou a produzir energia, em 1984. Comentou sobre o reconhecimento internacional das ações ambientais da empresa, como o plantio de 24 milhões de mudas de árvores na área de influência. E lembrou o programa Itaipu Mais que Energia, uma iniciativa que amplia o compromisso da empresa atingindo 399 municípios no Paraná e 35 no Mato Grosso do Sul.

“A Itaipu se orgulha de ser parte determinante do desenvolvimento econômico do Brasil e do Paraguai”, afirmou Enio. E concluiu: “Mais do que responder às necessidades do presente, nosso objetivo é garantir que cada projeto e iniciativa construa uma base sólida para as futuras gerações e para o desenvolvimento de um país socialmente mais justo, economicamente equilibrado e ambientalmente sustentável.”

Justo Zacarías também reforçou o papel de integração exercido pela Itaipu Binacional nesses 50 anos de relação entre brasileiros e paraguaios. “O nosso grande objetivo de estar presente aqui é justamente testemunhar essa parceria, essa amizade, essa compreensão, essa harmonia existente entre Paraguai e Brasil e no exemplo que é a Itaipu Binacional”, afirmou.

Justo Zacarías: “Harmonia existente entre Paraguai e Brasil”

Para o presidente da ENBPar, Luis Fernando Paroli, em seus 50 anos, Itaipu deve prestar uma homenagem aos trabalhadores e às trabalhadoras que construíram a usina hidrelétrica, especialmente, em uma época sem computadores ou softwares para fazer cálculos. “A palavra que define Itaipu é ‘orgulho’. É uma obra de orgulho de engenharia e da integração entre dois povos. Brasil e o Paraguai dão exemplo para o mundo do que é uma convivência pacífica dentro de suas diferenças”, afirmou.

Também discursaram durante a solenidade os deputados Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), Elton Welter (PT-PR), Vander Louber (PT-MS), Tadeu Veneri (PT-PR), Odair Cunha (PT-MG) e Toninho Wandscheer (PP-PR). “O povo brasileiro agradece a Itaipu pela geração de energia e os projetos de sustentabilidade social, ambiental e econômica”, disse Welter. Já Tadeu Veneri lembrou o trabalho das dezenas de milhares de trabalhadores(as) que fizeram parte da construção.

O mineiro Odair Cunha afirmou que Itaipu não é importante somente para a região de influência, mas para todo o sistema elétrico brasileiro. Vander Louber comentou sobre o investimento da Itaipu na construção da rodovia bioceânica, que vai integrar os oceanos Atlântico e Pacífico, diminuindo as distâncias com os parceiros comerciais da Ásia e que será de grande relevância para as exportações de seu estado, o Mato Grosso do Sul.