Turismo na Itaipu tem o melhor maio da história: 37 mil visitantes

Comemorações pelos 51 anos da usina e ação especial voltada à comunidade impulsionam recorde de visitação

Foto: Natan Rafael Divulgação Itaipu Parquetece

O mês de maio de 2025 foi histórico para o turismo na Itaipu Binacional. O Complexo Turístico Itaipu (CTI) recebeu 37.276 visitantes, superando o recorde anterior de 33.788 turistas, registrado em maio de 2019. O resultado expressivo foi impulsionado pelas comemorações dos 51 anos da hidrelétrica e pela realização da segunda edição do Itaipu Day, no sábado, 31 de maio.

O gerente do Complexo Turístico Itaipu, Marcelo Giongo, explica que a ação ofereceu transporte gratuito com saídas de seis bairros da cidade — Centro, Conjunto Libra, Porto Meira, Três Lagoas, Vila A e Vila C. “A ideia é facilitar o acesso da população local a um dos nossos passeios carro-chefe, o Itaipu Panorâmica, reforçando nosso compromisso com a inclusão da comunidade e o senso de pertencimento”, destaca.

Inéditos na visita

Um dos destaques foi o alto índice de primeiras visitas. “Recebemos com imensa satisfação a notícia de que 60% dos visitantes que vieram pelo Itaipu Day estiveram na usina pela primeira vez. Isso demonstra que nossas ações de aproximação com a comunidade estão sendo efetivas e estão despertando orgulho e interesse por Itaipu”, conta Marcelo.

Perfil dos visitantes — Além do público do Itaipu Day, a visitação em maio foi majoritariamente composta por turistas nacionais, que representaram cerca de 92% dos 34.227 visitantes. Destacaram-se os estados do Paraná (15.035), São Paulo (6.948), Rio de Janeiro (2.378), Santa Catarina (2.206) e Rio Grande do Sul (1.628). Os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu também marcaram presença significativa, com 2.567 visitantes. Além disso, turistas de 72 nacionalidades diferentes passaram pela usina no período, evidenciando o alcance internacional do atrativo e do Destino Iguaçu.

Mais vagas e horários ampliados — O CTI já prepara a ampliação de horários e vagas para o mês de junho, garantindo mais oportunidades para quem deseja conhecer de perto a maior geradora de energia limpa do mundo.

Benefícios para lindeiros ao Lago de Itaipu

Moradores de Foz do Iguaçu e das cidades lindeiras têm gratuidade nos passeios Itaipu Panorâmica, Ecomuseu, Refúgio Biológico e Itaipu Iluminada, além de 50% de desconto na visita Itaipu Especial. Para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar um comprovante de residência atualizado e documento com foto.

A gratuidade se estende aos municípios de Diamante d’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa e Mundo Novo (MS). Cidades vizinhas do Paraguai, como Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú e Presidente Franco, também são contempladas.

Para mais informações sobre ingressos, horários dos passeios e detalhes sobre os benefícios, acesse: www.turismoitaipu.com.br.