Caravana Federativa confirma importância da integração entre governos federal, estadual e municipal

Diretoria da Itaipu Binacional participou do evento, que apresentou as ações socioambientais da usina para gestores estaduais e municipais

Fotos: William Brisida/Itaipu Binacional

Ministros, autoridades, deputados e diretores da Itaipu Binacional e de órgãos federais participaram, na tarde de quinta-feira (30), da abertura da terceira edição da Caravana Federativa, realizada, desta vez, no Paraná, em Foz do Iguaçu.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), tem como objetivo levar aos municípios ações e programas do governo federal, além de fortalecer o diálogo entre os governos federal, estadual e municipal.

Além da anfitriã do evento, ministra Gleisi Hoffmann, o evento contou com declarações do diretor-geral da Itaipu, Enio Verri; do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz; do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira; da ministra das Mulheres em exercício, Eutália Barbosa, e do presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Marcel Micheletto.

Gleisi Hoffmann falou sobre a importância de levar as informações sobre os programas do Governo do Brasil para os Estados, municípios e movimentos sociais. “O objetivo é levar o governo federal ao território. Os gestores nem sempre conseguem acesso a todos os órgãos públicos, mas trazendo os ministérios para cá, vocês podem pedir informação, pedir recursos, esclarecimentos, e isso ajuda a integrar.”

ministra Gleisi Hoffmann, anfitriã do evento

Para ela, “não é possível desenvolver todos os nossos planos e programas sem apoio dos estados e dos municípios, que são quem verdadeiramente executa as políticas, e é por isso que precisamos que todos tenham todas as informações necessárias. Nosso sucesso depende da integração”.

Enio Verri explicou que o que a Itaipu apresentou na caravana são também políticas públicas do governo brasileiro. “A Itaipu é parte do governo do Brasil, assim como é parte do governo do Paraguai. E é nosso papel contribuir com o desenvolvimento do território, como porta-voz do governo.” Ele mencionou os editais do Programa Itaipu Mais que Energia e o pedido de desculpas às comunidades indígenas divulgado no dia anterior, que foi bastante aplaudido.

Ainda durante a cerimônia de abertura, os Correios lançaram o selo personalizado e o carimbo da Caravana Federativa no Paraná. O lançamento filatélico foi conduzido pelo superintendente estadual dos Correios no Paraná, Marcos Paulo Paim, e as obliterações feitas pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, e pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu

Ações da Itaipu

A Itaipu Binacional participa do evento com painéis temáticos e eventos paralelos, como reuniões com prefeitos, vereadores e entidades beneficiadas pelo Programa Itaipu Mais que Energia. Na ocasião, a empresa fará novos anúncios de investimentos no Paraná, alinhados à sua missão institucional. Também manterá um estande de atendimento ao público, instalado ao lado do espaço da Presidência da República.

Durante a Caravana, a Itaipu também fez duas importantes entregas de transparência: o lançamento da nova página unificada de Serviços Digitais, no site brasileiro da usina, e da cartilha “Itaipu em Números 2023–2025”.

Disponível em www.itaipu.gov.br/servicos-digitais, a nova plataforma reúne, em um só ambiente, os principais serviços e sistemas da empresa, facilitando o acesso de cidadãos, fornecedores, parceiros e gestores públicos. O objetivo é promover eficiência, segurança da informação e desburocratização no relacionamento com a Itaipu.

Lançamento do selo personalizado e o carimbo da Caravana Federativa no Paraná

Sobre a Caravana

A Caravana Federativa reúne, nesta quinta (30) e sexta-feira (31), representantes de diversos órgãos federais para atender diretamente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gestores públicos e movimentos sociais da região. Durante o evento, serão realizados painéis, palestras e debates sobre projetos estruturantes para o Paraná, ampliando o acesso a programas governamentais e promovendo a implementação de políticas públicas.

Esta é a terceira edição da Caravana Federativa sob a coordenação da ministra Gleisi Hoffmann, da SRI, e do Secretário Especial de Assuntos Federativos, Júlio Pinheiro, em 2025. As edições anteriores, realizadas no Rio Grande do Norte e no Maranhão, contaram com mais de 8,5 mil participantes, 9 mil atendimentos e a presença de 96% dos municípios desses estados.