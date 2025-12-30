Itaipu Mais que Energia beneficia cerca de sete mil pessoas em Guaraqueçaba

Investimentos contemplam infraestrutura urbana, segurança alimentar e fortalecimento da pesca artesanal

Enio Verri: “Esses investimentos vão aumentar a renda dos pescadores, qualificar ainda mais a mão de obra e fortalecer a base social das cooperativas” | fotos: Lana & Gabe/Itaipu Binacional

Localizada em uma área de proteção ambiental, Guaraqueçaba é considerada pela Unesco um tesouro da humanidade devido à riqueza de sua biodiversidade. No entanto, infraestrutura e oportunidades de crescimento econômico sempre foram uma preocupação para a população local.

Com o objetivo de apoiar projetos que promovam melhorias para essas comunidades e impulsionar desenvolvimento social, produção sustentável e saúde e bem-estar, a Itaipu Binacional, por meio do edital Itaipu Mais que Energia, contemplou nove projetos de Guaraqueçaba que irão beneficiar cerca de 7 mil pessoas com obras de infraestrutura e equipamentos para pesca e agricultura familiar. A entrega oficial dos aparelhos foi nesta segunda-feira (29), na sede da Força Sindical do município.

Os investimentos fazem parte de dois editais do programa Itaipu Mais Que Energia. O primeiro, lançado em 2023, destinou quase R$ 3 milhões para obras de drenagem na área central da cidade e implantação de sistema de abastecimento de água potável na comunidade quilombola do Batuva, que atende 42 famílias. Já o segundo edital, de 2024, contemplou projetos que somam mais de R$ 4 milhões voltados à segurança alimentar e ao fortalecimento da pesca artesanal.

Entre os equipamentos entregues estão 96 motores para embarcações de pesca, 10 barcos, caminhões refrigerados e 500 caixas plásticas para transporte de produtos agrícolas. Também foi anunciada a reforma do Palácio das Águias, prédio histórico que será transformado em centro cultural para fomentar o turismo na região.

“Esses investimentos vão aumentar a renda dos pescadores, qualificar ainda mais a mão de obra e fortalecer a base social das cooperativas. Além disso, ampliam o potencial turístico da cidade, que é uma grande marca de Guaraqueçaba”, detalhou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que investir em obras de drenagem tem grande importância para garantir o escoamento das águas e proporcionar um ambiente melhor tanto para moradores quanto para turistas na região central da cidade. “Essas obras só costumam ser lembradas quando acontecem enxurradas ou chuvas intensas, situações frequentes em Guaraqueçaba. O município enfrenta grandes necessidades e vive um isolamento significativo, e nós conhecíamos bem essas dificuldades.”

Fortalecimento da pesca artesanal

Para os pescadores locais, os novos motores significam autonomia e melhores condições de trabalho. “O pescador não tinha a opção de comprar esses motores. E hoje está ganhando, sem custo nenhum”, celebrou Maurício Dias, representante da Colônia de Pescadores Z-2 de Guaraqueçaba, que recebeu 52 unidades. Segundo ele, muitos profissionais já possuíam embarcações, mas a falta de propulsão adequada dificultava a atividade, restringindo a produção e, consequentemente, a renda das famílias.

A pescadora Marília dos Santos de Castro apontou outras utilidades para um barco motorizado. “Vai mudar muita coisa. Ajuda muito a gente a não precisar depender da embarcação dos outros para poder ir até a Ilha Rasa ou até mesmo ir para o hospital em Guaraqueçaba”, explicou.

Disnei Silva Guimarães, da Associação de Moradores de Bertioga, compartilhou a emoção ao receber 44 motores para sua comunidade. “É a primeira vez que a gente está recebendo uma ajuda que o pessoal nunca teve aqui no município de Guaraqueçaba”, disse. Ele explicou que muitos barcos estavam parados por falta de motores ou com equipamentos defeituosos, e que a pesca estava difícil. Com os novos motores, cerca de 100 famílias entre Bertioga e outras comunidades serão beneficiadas diretamente.

Saneamento e água potável

As obras de drenagem, que já estão 85% concluídas, vão beneficiar aproximadamente 800 pessoas na área central de Guaraqueçaba, eliminando focos de dengue e reduzindo os riscos de alagamentos. “É questão de saúde pública mesmo”, afirmou a engenheira civil da prefeitura, Andressa Berno Benetti, ressaltando que os agentes comunitários de saúde enfrentavam dificuldades para combater a proliferação do mosquito devido às valetas a céu aberto.

O sistema de água potável para a comunidade quilombola do Batuva também foi destacado como um avanço significativo. Ilton Gonçalves da Silva, representante da comunidade e morador há 73 anos, reconheceu a importância da conquista após décadas de luta. “Eu sou grato à instituição Itaipu”, declarou, enfatizando que, embora a água sempre tenha existido na região, faltava tratamento adequado para garantir qualidade e acesso facilitado a todas as famílias.

O prefeito de Guaraqueçaba, Alessandro Carneiro Soares Truchinski, agradeceu a parceria com a Itaipu e o Governo Federal. Ele explicou que um dos maiores desafios do município era a falta de certidão negativa, que impedia o acesso a recursos públicos. Com a regularização e o apoio da hidrelétrica e do Itaipu Parquetec, por meio da ATER (Assistência Técnica Rural), a gestão municipal pôde avançar em projetos estruturantes para a cidade.

A cerimônia de entrega contou com a presença do representante da Ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Martin Esteche; de autoridades locais; representantes de associações de pescadores e agricultores; além de funcionários da Caixa Econômica Federal, parceira da Itaipu na distribuição dos recursos.

Investimento em pessoas

Vídeo: Enio Verri / Redes sociais

A Associação dos Moradores de Bertioga recebeu 44 motores para embarcações, sistema de cultivo de ostras, furgão com câmara frigorífica e quatro barcos de pesca, totalizando R$ 578,6 mil. Já a Colônia de Pescadores Z-2 de Guaraqueçaba será beneficiada com 52 motores para embarcações – investimento de R$ 685,8 mil.

O Grupo de Fandango Raízes Fandangueira da Barra do Superagui receberá equipamentos para transporte e beneficiamento de pescado, além de embarcação para transporte escolar e sistema de energia fotovoltaica, com recursos de R$ 799,9 mil. A Associação dos Moradores de Puruquara ganhará barco para transporte de pessoas e utensílios (R$ 662 mil), enquanto a Perla Marinhas da Ilha Rasa terá sua sala de beneficiamento de pescado reformada e ampliada (R$ 142 mil).

Na linha de segurança alimentar, agroindústria e agricultura familiar, a Associação dos Produtores Rurais de Batuva receberá R$ 700 mil em equipamentos, incluindo 500 caixas plásticas para transporte de produtos, computadores, impressora e caminhão baú refrigerado.